Selberbauen leicht gemacht dank ausführlichen Videoanleitungen

Soll ich meine Fußbodenheizung eigenständig verlegen, das Lüftungsgerät selbst einbauen oder doch besser einen Profi damit beauftragen? Diese oder ähnliche Fragen stellen sich viele Heimwerker, die neu bauen oder ihr Eigenheim im Bereich der Haustechnik modernisieren wollen.Eine ideale Hilfestellung bietet da der YouTube-Kanal der Selfio GmbH. Dass Selbermachen einfacher ist, als man denkt, wird besonders durch die Schritt-für-Schritt-Anleitungen anschaulich vermittelt. Nicht umsonst stehen diese Videos bei den Heimwerkern besonders hoch im Kurs. Wer beispielsweise noch nie eine Fußbodenheizung verlegt oder ein Lüftungsgerät selbst eingebaut hat, erhält hier sehr ausführlich und leicht verständlich die Anleitung dafür.Um noch detaillierter auf die Fragen der Selberbauer eingehen zu können, wurde jetzt zusätzlich die Rubrik "Fragt Julian" neu eingeführt. Julian beantwortet in seinen Videos häufig gestellte Fragen an das Selfio-Team. Und wenn doch noch eine Frage offenbleibt, freut sich die Redaktion über einen entsprechenden Kommentar.Immer mehr Heimwerker schätzen diese fundierten Hilfestellungen, denn gerade im Zeitalter von Smartphones, Tablets & Co. sind es Kunden und Interessierte gewohnt, im Internet nach Informationen und Anleitungen zu suchen. Das belegt die beeindruckende Besucherstatistik: Rund 1,5 Millionen Besucher haben das Angebot mit seinen mehr als 60 Videos bisher genutzt. Über die große Auswahl an Videos hinaus erhalten Selberbauer bei Selfio außerdem kostenfreie Hilfestellung bei der Auslegung und Planung ihres Projektes. Mit solch einer umfangreichen Unterstützung dürfte die Entscheidung, dies zu einem Do-It-Yourself-Projekt zu machen, nicht schwer fallen.Das Videoangebot wird kontinuierlich um neue Themen erweitert. Reinschauen lohnt sich: https://www.youtube.com/user/SELFIOTV



Bildinformation: Der YouTube Kanal der Selfio GmbH bietet Hilfestellung für Heimwerker (Bildquelle: Selfio_©maicasaa-fotolia.com)