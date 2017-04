Engelhorn - Die wunderbare Sinnlosigkeit der Jugend

(fair-NEWS)

Der sensible, aber auch smarte Rossi scheitert hartnäckig an der letzten Hürde vorm ersten Sex. Was er auch versucht, probiert oder sein lässt mit 17 ist er weiterhin Jungfrau. Unterstützung erhält Rossi von seinem Freund Stoffel, der für seinen unersättlichen Appetit nach Leben Verständnis zeigt, einfach weil er noch verfressener ist. Irakkrieg, Fall der Mauer, erste Liebe und die Feier des Jahres. Geschickt wandeln die beiden Freunde zwischen Proletariat, Bourgeoisie und Gosse, wobei die unterste Niveaugrenze ganz klar die Dorfdisco Engelhorn markiert.Klappentext:«Mein bisheriges Dasein löste sich auf, als hätte es nie existiert. Diese unvorstellbar lange Zeit des Erwachsenwerdens war nicht nur vorbei, jegliche Erinnerung daran war verschwunden. Fortan bildeten wir ein Zwei-Mann-Sonderkommando ohne Befehlshaber, dafür mit klarer Mission. Wir schmeißen den Laden, sind tonangebend und halten die Stimmung oben. Manche bewunderten uns, vielen gingen wir auf die Eier. Unermüdlich hielten wir den Leuten einen Spiegel vors Gesicht und deckten schonungslos die Wahrheit auf.»«Sex, Drogen und böse Mädchen. Eine gefährliche Mischung, die Stephan Rossmann meistert wie kein Zweiter.»Das Taschenbuch ist erschienen am 04. April 2017ISBN 9781520969169220 Seiten, 9,90 €Erhältlich auf amazon:E-Book:ASIN: B06Y1VPRZ93,49€Erhältlich auf amazon:



Bildinformation: Stephan Rossmann