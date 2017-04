Grosse Digital-LED-Tisch- und Wanduhr, 7 Segmente, dimmbar, Wecker, 21 cm

(fair-NEWS)

Die genaue <a href="https://www.pearl.ch/ch-nc-3040-wand-standuhren.shtml">Uhrzeit</a> als leuchtender Blickfang: Die grosse Tisch- und Wanduhr von <a href="https://www.pearl.ch/ch-ar-2-31.shtml">Lunartec</a> zeigt mit plastischen, weiss leuchtenden LED-Ziffern, was die Stunde geschlagen hat. Ein Schmuckstück für die Wand in Wohnzimmer, Küche, Büro, Flur u.v.m.Einstellbare Helligkeit: Die Leuchtstärke lässt sich manuell in 3 Stufen nach eigenen Wünschen dimmen. Oder man nutzt den automatischen Nachtmodus. Damit wird die LED-Helligkeit während einer gewählten Zeit selbständig gedimmt. So stört die Uhr beispielsweise im Schlafzimmer nicht.Holt einen sanft aus dem Schlaf: Dank integrierter Weckfunktion kann man sich mit der schicken Design-Uhr auch zur eingestellten Zeit zuverlässig wecken lassen. Wenn man gerne noch ein wenig liegen bleibt, wird man durch die Snooze-Funktion nach einer einstellbaren Zeit wieder ans Aufstehen erinnert.Praktische Stromversorgung: Die Tisch- und Wanduhr wird ganz einfach über das enthaltene Netzteil versorgt. Eine optionale Knopfzelle sorgt dafür, dass die Uhr während eines Stromausfalls ohne Anzeige weiterläuft. So ist kein neues Einstellen nötig.- Digitale LED-Tisch- und Wanduhr im 3D-Look mit Weckfunktion- Gut ablesbare Uhrzeit über vier 7-Segment-LED-Ziffern- Dimmbare Anzeige-Helligkeit: in 3 Stufen einstellbar- Automatischer Nachtmodus: dimmt die LED-Helligkeit während frei wählbarer Zeitspanne- Weckfunktion mit Schlummer-Funktion (Snooze)- Einstellbare Schlummer-Zeit: 5 - 60 Minuten- Umschaltbare 12-/24-Stunden-Anzeige- Für Wandmontage oder zum Hinstellen- Aufhänge-Öse und abnehmbarer Tischständer- Stromversorgung: 230-V-Netzteil (Eurostecker, Kabellänge: 120 cm)- Gangreserve für die Uhr: optional per Knopfzellen-Batterie Typ CR2032, 3 V (bitte dazu bestellen)- Masse (ohne Ständer): 21,5 x 7,5 x 2,7 cm, Gewicht: 147 g- LED-Tisch- und Wanduhr inklusive Netzteil und deutscher AnleitungPreis: CHF 26.95 statt empfohlenem Herstellerpreis von CHF 79.95Bestell-Nr. NX5704Zur <a href="https://www.pearl.ch/ch-a-NX5704-3040.shtml?vid=016">Digital-LED-Tisch- und Wanduhr mit 7 Segmenten</a>



Bildinformation: Digital-LED-Tisch- und Wanduhr mit 7 Segmenten