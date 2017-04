Siegerland: Neues Magazin mit Redensarten in Mundart

(fair-NEWS)

26. April 2017. Siegen (DiaPrw). "Siegerländer Mundart total" - alles ins Hochdeutsche übersetzt und mit kurzen Erläuterungen - gibt es nun wieder mit dem neuen 14-seitigen Online-Magazin "Seejerlänner Platt: Redensarten" des Verlags Buch-Juwel, www.buch-juwel.de . Auf dem Titelbild heißt es "Wo Eiche waase ...". Dahinter steckt der Spruch "Wo Eichen wachsen, da sind auch Menschen, die dazu passen".Im brandneuen Heft "Seejerlänner Platt: Redensarten" hat Autor Georg Hainer Redensarten, Redewendungen und häufig gebrauchte Aussagen zusammengestellt, auf einigen Seiten durch Abbildungen aufgelockert. Leserin und Leser erfahren zum Beispiel, dass die Begrüßung "Gon Morje ihr Saujonge" (Guten Morgen, ihr Sau-Jungen) durchaus wohlwollend gemeint ist und auch für Freunde und Bekannte verwendet wird.Übersetzt und kurz erläutertIm Magazin gibt es noch so vieles mehr zu lesen, sodass die Eigenheiten des Dialekts erkennbar werden. Wörter und Aussprache können je nach Siegerländer Ort voneinander abweichen. Der Autor gibt auch einen kurzen Einblick, wie sich hochdeutsches Wort und Plattversion oft in Aussprache und Schreibart unterscheiden. So einige der Redensarten sind nicht auf das Siegerland beschränkt, sondern werden überall gebraucht. Hainer lässt die Leserschaft nicht im Regen stehen: Wie in allen seinen Mundartdarstellungen liefert er die Übersetzung direkt mit und gibt eine kurze Erläuterung zum Sinn der Ausspruches. Das Magazin ist ohne Anmeldung über die Seite "Magazine, Videos, Blogs" des Verlages aufrufbar und frei lesbar!.Mundart im DreiklangWer sich "eingelesen" und Interesse an mehr hat, kann getreu dem Eingangsmotto "Mundart total" auf den Seiten auch die Magazine "Siegerländer Essen" sowie "Schimpfwörter" anmeldefrei aufrufen und unter "Mundart" die riesige Liste an Wörtern in "Seejerlänner Platt" durchgehen.Autor Georg Hainer ist es ein wichtiges Anliegen, dass die Mundart nicht in Vergessenheit gerät, sondern als ein Stück Heimatkultur gepflegt wird.Zentraler Aufrufpunkt ist die Seite www.buch-juwel.de Abbildung: Mundart im Dreiklang aus dem Verlag Buch-Juwel.Zur Gesamtabbildung oder zum Einzelbild bitte bei buch-juwel oder www.presseweller.de anfragen.



Bildinformation: Mundart-Trio von Buch-Juwel: Aktuell Siegerländer Redensarten. (Bild: presseweller)