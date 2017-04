Die komplett überarbeitete und aktualisierte Neuauflage 2017 des Reiseführers Lanzarote... mal anders! wurde als eBook veröffentlicht

(fair-NEWS)

Die 2. komplett überarbeitete und aktualisierte Neuauflage 2017 des Reiseführers Lanzarote... mal anders! mit topaktuellen, detaillierten Informationen, Insider- Tipps, Highlights und 1200 brillante Abbildungen, wurde im März 2017 als eBook veröffentlicht.Gezielt führt der Reiseführer zu den sehenswerten Attraktionen der facettenreichen Vulkaninsel:Im Norden fällt der Blick vom Mirador del Rio auf die pittoreske Nachbarinsel La Graciosa mit ihren traumhaften Sandstränden. In den Höhlen Cuevas de los Verdes scheint sich das Herz der Erde zu öffnen und die weltweit einzigartigen Albino- Krebse leben in den Jameos del Agua.Über 1000 verschiedene Kakteenarten kann der Besucher im Jardin de Cactus bewundern und blickt von der Piratenburg Castillo Santa Barbara auf die alte Inselhauptstadt Teguise, mit ihren ursprünglichen kleinen, verwinkelten Gassen.Empfehlenswert sind der Besuch der Fundacion César Manrique, das berühmte Haus des Inselkünstlers mit den unterirdischen Vulkanblasen sowie das exzentrische Anwesen des Schauspielers Omar Sharif.Im geographischen Mittelpunkt der Insel, in dem sich das Bauernmuseum mit dem Monumento al Campesino befindet, führt der Weg durch das einzigartige Weinanbaugebiet La Geria in den Süden zu den Feuerbergen im Timanfaya- Nationalpark.Zur Hauptattraktion zählt die Rundfahrt durch den Nationalpark, indem die Vulkanausbrüche von 1730- 1736 Zeugnis des geschichtlichen Erbes der Vulkaninsel ablegen. Mitarbeiter des Nationalparks führen beeindruckende Feuerpräsentationen durch. Im Timanfaya- Restaurant El Diablo werden Spezialitäten vom Lavagrill, der ausschließlich mit Erdwärme betrieben wird, angeboten.Beeindruckend ist die Vulkanausbruchsimulation im Timanfaya Besucherzentrum. Ein Kamelritt durch die atemberaubende Vulkanlandschaft rundet den Besuch der feurigen Inselmitte ab.Im Süden kann direkt vor Ort in den größten Salinen der kanarischen Inseln, den Salinas de Janubio, echtes, handgeschöpftes Meersalz erworben werden.Beobachtungswert ist das Naturschauspiel Los Hervideros sowie die grüne Lagune Lago Verde, von der aus das angrenzende kleine Fischerörtchen El Golfo zum Fischessen einlädt.Der Reiseführer präsentiert die beliebten Märkte und Kunsthandwerkermärkte, um inseltypische Souvenirs zu kaufen. Zudem wird verraten, wo man am besten shoppen geht, den letzten Korbflechter der Insel findet, authentische kanarische Keramik erwirbt, die Jolatero- Metallbootbauer sieht und die glitzernden Olivin- Natursteine findet.Entdeckenswert sind die kleinen, schneeweißen Badebuchten im Norden und die goldgelben Träumstrände der Playas de Papagayo im Süden, die von einzigartiger Schönheit sind.Die große César Manrique Tour zeigt alle spektakulären Sehenswürdigkeiten des einzigartigen Inselkünstlers an nur einem Tag.Für Individualisten werden interessante Auto- Touren beschrieben, um die faszinierende Vulkaninsel auf eigene Faust zu entdecken: Der kontrastreiche Norden, der Nordwesten, die vulkanische, feurige Mitte und der Süden, oder nach Fuerteventura, die Insel mit den unendlich langen Sandstränden.Die Spaziergänge um den bunten Vulkanberg Montaña Colorada und den beeindruckenden Montaña del Cuervo, der Blick in den atemberaubenden Krater des Monte Corona, den höchsten Berg im Norden und die Wanderung durch den Timanfaya- Nationalpark auf der Tremesana- Route sind besondere Highlights für den aktiven Urlauber.Genuss pur: Besondere, von der Autorin persönlich getestet, Restaurant- Tipps führen zu den besten Tapas und der echten einheimischen Inselküche.Lanzarote…mal anders! ist der unentbehrliche Reiseführer für die perfekte Urlaubsplanung.Topaktuell informiert sein, sofort auf der Insel ankommen und in das quirlige Inselgeschehen eintauchen.Mit wertvollen Insider- Tipps der Autorin erlebt der Urlauber Lanzarote individuell und absolut authentisch.



Bildinformation: Titelbild Reiseführer Lanzarote Neuauflage 2017 Lanzarote mal anders von andrea Müller