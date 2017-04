Was man sich vorstellen kann, kann man manifestieren

(fair-NEWS)

Klingt einfach, doch meistens funktioniert es in der Praxis leider nicht. Das weiß Alexander Nastasi, der schon seit zehn Jahren online Mentalcoachings zum Thema Manifestieren gibt.Um etwas in sein Leben zu ziehen, also es zu manifestieren, benötigt man einiges Hintergrundwissen und eine ganze Portion Durchhaltevermögen. Genau deshalb gibt es den E-Mail Kurs Manifestieren in 40 Tagen. Hier wird gemeinsam ein Ziel gesetzt, positive und funktionierende Affirmationen gesetzt und man bleibt dran, bis das Universum die Bestellung, den Wunsch, das Geheimnis persönlich abliefert.Klingt gut? Bereits tausende Menschen haben den einfachen, alltagstauglichen Kurs schon mit Erfolg absolviert und sind so ein glücklicherer Mensch geworden. Ein Mensch, der seine Ziele, seine Ideen, seine Pläne im Fokus hat. Mehr Informationen, wie man selbst zum erfolgreichen Manifestierer wird, gibt es auf http://manifestieren.seminar-service-nastasi.de/



Bildinformation: Alexander Nastasi Autor und Mentalcoach