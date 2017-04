(fair-NEWS)

Das Streben nach Glück ist wohl das höchste Element im Leben eines jeden - die amerikanische Unabhängigkeitserklärung fixiert es sogar als humanes Grundrecht.1972 hat der König von Bhutan das "Glück" zum obersten Ziel der nationalen Politik ausgerufen. In den Schulen des Zwergstaates in Südasien steht ein besonderes Fach auf dem Stundenplan: Glück! Auch die Arbeit soll dazu beitragen, die Menschen glücklich zu machen. Es soll nicht darum gehen, möglichst viel zu verdienen, sondern darum, eine für sich selbst und andere sinnvolle Arbeit zu machen. Eine Schülerin wird gefragt, ob sie denn glücklich sei. „Immer", sagt sie. Ist das möglich? "Ja", sagt sie, "wenn wir auf die richtige Weise denken und anderen helfen ist das möglich."(Quelle: www.kindernetz.de/home/-/id=4390/fq7oka/index.html Was aber kann man als Einzelner tun, um diesen Zustand des Glücks zu erreichen? Oder ist Glück nur wie ein Schmetterling, wie es in einem bekannten Lied heißt? Ein kleines Büchlein gibt darüber Aufschluss:Glücksschmiede: Tipps für mehr Glück und ErfolgGlücklich und erfolgreich sein. Wer möchte das nicht? Ein altes Sprichwort sagt: jeder ist seines Glückes Schmied.Wie aber schmiedet man sein Glück? Es ist gar nicht mal so schwer. Dieser kleine Ratgeber zeigt Ihnen interessante Wege auf, die zu Glück und Erfolg führen.



Bildinformation: Kann man glücklich sein erlernen?