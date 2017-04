Buchvorstellung: Das Olivenöl Kochbuch

(fair-NEWS)

Olivenöl ist eines der gesündesten Lebensmittel.Viel glauben, dass man es nur für Salate verwenden kann, doch dem flüssigen Gold sind keine Grenzen gesetzt.In diesem Buch finden sich einige Rezepte und Tipps rund um das Olivenöl.Viel Vergnügen beim Kochen.Taschenbuch: 52 SeitenVerlag: Karina-Verlag; Auflage: 1 (25. März 2016)Sprache: DeutschISBN-10: 3903056553ISBN-13: 978-3903056558Trailer;https://www.youtube.com/watch?v=1G5lQ-MaRywFormat: Kindle EditionDateigröße: 11758 KBSeitenzahl der Print-Ausgabe: 35 SeiteGleichzeitige Verwendung von Geräten: Keine EinschränkungVerlag: Karina Verlag, Wien (1. November 2015)Verkauf durch: Amazon Media EU S.à r.l.Sprache: DeutschASIN: B017HRB598Text-to-Speech (Vorlesemodus): AktiviertX-Ray:Nicht aktiviertWord Wise: Nicht aktiviertScreenreader: UnterstütztVerbesserter Schriftsatz: AktiviertMehr Infos unter:www.karinaverlag.at/Und das passende Olivenöl für diese Rezepte finden Sie hier.Naturreines Olivenöl aus Griechenland, Peleponnes:Sie können über uns 100 %ig naturreines Olivenöl vom Peloponnes beziehen. Dieses Öl ist herrlich zart und doch würzig im Geschmack. Ideal für jede Verwendung in der Küche.www.karinaverlag.at/partner-sponsoren/www.olivenoel-aus-griechenland.at/Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.http://brittasbuecher.jimdo.com/http://kindereck.jimdo.com/http://pressemeldungen.jimdo.com/https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



Bildinformation: Britta Kummer