em-tec erhält Patent für transkutane Energieversorgung von Implantaten

(fair-NEWS) Finning, April 2017 – Medizinische Implantate müssen permanent mit Energie versorgt werden. Eine kabellose Energieübertragung über die Haut führt zu mehr Effizienz und deutlicher weniger Infektionen. Die Firma em-tec hat hierfür eine Methode entwickelt.



Das Medizintechnikunternehmen em-tec ist seit Jahrzehnten erfolgreich tätig in der Entwicklung und Herstellung von Produkten und kundenspezifischen Lösungen im Bereich der nicht invasiven ultraschallbasierten Flussmessung für die Medizin- und Bioprozesstechnik. Das Unternehmen verfügt über langjährige Erfahrung und Entwicklungskooperationen bei lebenserhaltenden Geräten im Bereich der Herz- und Gefäßchirurgie sowie konkret für Herz-Unterstützungs-Systeme.



Die aktuell entwickelte Methode der em-tec GmbH zur Energieversorgung medizinischer Implantate über die Haut wurde nun patentiert. Aktive Implantate wie beispielsweise Herzpumpen haben einen großen Energiebedarf und müssen permanent mit Energie von außerhalb des Körpers versorgt werden. Eine Versorgung, die nur durch implantierte Batterien wie bei einem Herzschrittmacher erfolgt, ist dabei nicht ausreichend. Derzeit wird die Energie in der Regel durch ein Kabel in den Körper eingebracht und das Implantat direkt versorgt, was den Nachteil hat, das Infektionen stattfinden können. Eine kabellose Energieübertragung durch die Haut, wie sie von em-tec entwickelt wurde, hat den Vorteil, dass die Gefahr der Infektionen stark reduziert wird. Eine Herausforderung ist dabei der Wirkungsgrad der magnetischen Übertragung durch die äußere und die implantierte Spule.

Es handelt sich bei der patentierten Methode um eine TET Spule zur transkutanen Energieversorgung, die in erster Linie für die Anwendung für Herzunterstützungssysteme (VAD) oder Herzersatzsysteme (TAH) gedacht ist und in einem Leistungsbereich bis ca. 30 Watt eingesetzt wird.



Stefan Schätzl, Director R&D der em-tec GmbH erklärt: „Wir freuen uns sehr über die erfolgreiche Patentierung der von Projektleiter Dr. Elmar Huber und seinem Team entwickelten Methode der transkutanen Energieübertragung, wodurch wir einen wichtigen Schritt zur effizienten Energieversorgung eines Implantats beitragen können.“