Matthias Magnor neuer Chief Operating Officer (COO) Road & Rail

(fair-NEWS)

Osnabrück, 27.4.2017. Zum 1. Mai 2017 wird das Executive Board der Hellmann Worldwide Logistics durch Matthias Magnor als neuen Chief Operating Officer (COO) Road & Rail ergänzt.Matthias Magnor (42) gehört bereits seit Januar 2016 dem Produkt-Führungsteam der Hellmann Worldwide Logistics an und verantwortete bisher als COO Deutschland - Road, Rail, CEP, Contract Logistics das deutsche Produktgeschäft Road & Rail.Von 2014 bis 2015 restrukturierte Magnor erfolgreich die LHBw/ LHD Gruppe, Köln, eine Beteiligungsgesellschaft von Hellmann. Bereits zuvor hatte Magnor nachhaltige Verantwortung für strategische Logistikprojekte inne und erweiterte so seine Erfahrungen und Kenntnisse über das Marktumfeld.Der diplomierte Betriebswirt der University of Portsmouth hält darüber hinaus einen MBA in Supply Chain Management und General Management der Universität St. Gallen.Aufgrund seiner langen Zugehörigkeit zum Unternehmen hat Magnor wertvolle Erfahrungen bei und über Hellmann gesammelt. Magnor hat sich in den vergangenen Jahren das Vertrauen und die Anerkennung seiner Mitarbeiter erworben. Er ist verheiratet und Vater von drei Kindern.



Bildinformation: Matthias Magnor, Chief Operating Officer (COO) Road & Rail, Hellmann Worldwide Logistics