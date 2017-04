Dr. Hellmann Unternehmensberater e.K erhält Auszeichnung Industriepreis 2017

(fair-NEWS)

Jedes Jahr kürt die Initiative Mittelstand Unternehmen aus verschiedenen Bereichen je nach Innovation und Erfindergeist zum Sieger. Es wird nach Brancheunterschieden.Zur Auswahl stehen:- Antriebs- und Fluidtechnik- Automotive- Biotechnologie- Elektrotechnik- Energie & Umwelt- Forschung & Entwicklung- Intralogistik & Produktionsmanagement- IT & Softwarelösungen für die Industrie- Medizintechnik- Mikrosystemtechnik- Optische Technologien- Produktionstechnik & Maschinenbau- Service & Dienstleistungen- ZuliefererZum 10-jährigen Bestehen des Instituts für Mittelstandsstrategien der Dr. Hellmann Unternehmerberater e.K. wurde die Auszeichnung in der Kategorie Service & Dienstleistungen BEST OF INDUSTRIEPREIS am 11.04.2017 an das Unternehmen überreicht. Das Institut überzeugte das 3. Mal in Folge, diesmal mit ihrem auf physikalischen Fundamentalgesetzen beruhenden Digitalisierungssystem PROZOPT kompakt. Dieses Werkzeug ist aus der Six Sigma-Werkzeugsammlung abgeleitet. Die <a href="www.strategiekompakt.de/strategieentwicklung/institut-fuer-mittelstandsstrategien-zum-3-mal-in-folge-ausgezeichnet/">Chaos-Exorzisten</a> haben sich mittlerweile im Markt etabliert und sind bei großen sowie mittelständischen Unternehmen gleichermaßen gefragt.Dr. Hellmann erweiterte den Six Sigma-Ansatz um eine Quellen-Senken-Analyse sowie Kompetenzmatrix RACI und weitere sehr einfache Strukturierungselemente. Damit werden in erstaunlich kurzer Zeit komplexe Prozesse einvernehmlich zwischen Fach- und IT-Seite beschrieben.Im Mittelpunkt des INDUSTRIEPREIS stehen Industrie-Unternehmen sowie deren Produkte und Dienstleistungen. Die besten Siegchancen haben Lösungen, die sich durch einen hohen ökonomischen, gesellschaftlichen, ökologischen und technologischen Nutzen auszeichnen.Weitere Informationen und Kontakt: 0217@lean-pmo.net .



Bildinformation: Fotocredit: INDUSTRIEPREIS 2017, © Huber Verlag für Neue Medien (Bildquelle: Huber Verlag für Neue Medien)