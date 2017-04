Bart de Vries neuer Chief Operating Officer (COO) Air & Sea Freight

(fair-NEWS)

Osnabrück, 27.4.2017. Zum 1. Mai 2017 wird das Executive Board der Hellmann Worldwide Logistics durch Bart de Vries als neuen Chief Operating Officer (COO) Air & Sea Freight ergänzt.Bart de Vries verantwortet zukünftig als Chief Operating Officer den Bereich Air & Sea Freight und ergänzt das Executive Board von Hellmann.De Vries war in den vergangenen zwei Jahrzehnten bei führenden Logistik-Unternehmen in verantwortlichen Positionen tätig. Er hat maßgeblich an der Zusammenführung einzelner Unternehmen und besonders in deren Umstrukturierung mitgewirkt. Die Schwerpunkte seiner Arbeit hatte er dabei unter anderem auf Strategiewechsel, Profitabilitätsprogramme und Kostenanalyse sowie Change-Management gelegt.Der 51-Jährige blickt auf eine 24-jährige Karriere zurück: Zunächst als Qualitäts-Manager und Analyst tätig, wandte er sich anschließend operativen Herausforderungen bei unterschiedlichen führenden Logistik-Unternehmen zu; zunächst als Landes-CEO und als CEO einer Region, um dann die Rolle des COO Air- & Seafreight EMEA für Exel Plc zu übernehmen und anschließend die Position Head of Airfreight EMEA für die DHL Global Forwarding auszufüllen.De Vries hält einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften an der Universität von Groningen in den Niederlanden. Darüber hinaus studierte er an der Universität von Barcelona, dem Babson College in Boston und der Universität von Singapur. Er ist verheiratet und Vater von drei Kindern.



Bildinformation: Bart de Vries, Chief Operating Officer (COO) Air & Sea Freight, Hellmann Worldwide Logistics