What’s the Future Roadshow 2017: Dr.Web präsentiert IT-Trends

(fair-NEWS)

An insgesamt fünf Locations in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfahren interessierte Teilnehmer im Rahmen der Roadshow die neuesten technologischen Entwicklungen aus den Bereichen Security, Virtualisierung, Storage und Cloud Computing.In zwei parallel ablaufenden Vortragsreihen lernen Teilnehmer von Experten, welche Lösungen und Trends in Zukunft ein sicheres, effizientes und skalierbares Arbeiten ermöglichen. In den Pausen stehen die IT-Experten in den Ausstellungsbereichen für Einzelgespräche sowie Produktdemos zur Verfügung.„What’s the Future Roadshow 2017 ist ein innovatives Event-Konzept, das Fachvorträge, Diskussionen und Live-Demos beinhaltet“, so Pierre Curien, Geschäftsführer der Doctor Web Deutschland GmbH.Die „What’s the Future Roadshow 2017“ richtet sich an Software-Reseller und Systemhäuser. Interessierte Endanwender sind selbstverständlich ebenfalls herzlich willkommen.Termine der Roadshow:Hamburg: Donnerstag, 04. Mai 2017München: Donnerstag, 11. Mai 2017Frankfurt: Donnerstag, 18. Mai 2017Zürich: Donnerstag, 01. Juni 2017Wien: Donnerstag, 22. Juni 2017Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenlos. Eine Anmeldung ist ab sofort unter www.prianto.com/news-events/events/wtfroadshow2017 möglich.



Bildinformation: What’s the Future Roadshow 2017