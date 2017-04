(fair-NEWS)

Mit einem neuen Angebot von Travel Reservation Service unter der Reiserubrik "No Limit Challenge" startet die 1. Reise. Es ist eine Weitwanderung in Österreich unter dem Motto: RUNTER VOM SOFA! RAN AN DIE CHALLENGE! ERLEBE AUSSERGEWÖHNLICHES MIT GLEICHGESINNTEN!

AUSTRIA EXPEDITION - das bedeutet in 4 Tagen 100 km Wandern. Das ist kein Pappenstil und darum für diejenigen gedacht, die auch im Urlaub eine persönliche Herausforderung suchen. Gerade gestresste Manager, die nicht abschalten können, finden hier einen Ausgleich, der ihrer Gesundheit gut tut. Sie bekommen auch mal eine Anerkennung nach jeder geschafften Etappe, während sie sonst immer diejenigen sind, die andere loben. Auch mal für einige Tage das Handy ausschalten, sportlich aktiv sein und die eigenen Grenzen auf eine neue Art überwinden, ist genau das, was diese Zielgruppe motiviert. Kulinarische Köstlichkeiten aus der Region geniessen, denn auch darauf will man in der Freizeit nicht verzichten.

AUSTRIA EXPEDITION ist so ausgerichtet, dass jeder die 100 km schafft. Alle Wanderer sollen das Ziel gemeinsam erreichen, denn niemand soll unterwegs aufgeben. Das fördert den Teamgeist, die persönlichen Beziehungen und auch den gemeinsamen Spass.

Professionelle Touristikpartner, wie die Salzkammergut Touristik GmbH, waren von der Idee sofort begeistert. Bei der Organisation der Unterkünfte, regionalen Partner, der Auswahl der Wanderstrecken, Vorschlägen für das Begleitprogramm brachten sie ihre Erfahrung ein.

Innerhalb von 4 Wochen stand das komplett durchorganisierte Programm. Ab sofort kann die Reise gebucht werden. Weitere Termine sind für den Herbst und nächstes Jahr bereits geplant.

Für den exklusiven Rahmen werden prominente Künstler für die Austria Expedition engagiert. Wer das ist, wird im Vorfeld nicht verraten. Das ist jeweils eine Überraschung. Ein Kamerateam hält die gesamte Austria Expedition mit professionellen Fotos und Videoaufnahmen fest. Es kann nämlich sehr emotional, begeisternd, freudig, anstrengend werden und genau das soll für die Teilnehmer als Erinnerung festgehalten werden.

AUSTRIA EXPEDITION startet mit 100 km Wandern im SALZKAMMERGUT rund um den berühmten WOLFGANGSEE.

Bei einer abwechslungsreichen Schwarzensee Rundtour erfolgt dabei eine Überfahrt über den Wolfgangsee bis zu einem der gössten Almenplateaus Europas. Dann gibt es eine Rast in einer traditionelle Käsehütte auf dem Postalm Plateau. Entlang dem Fluss Traun auf dem historischen Soleweg schwenkt der Wanderweg weiter zum Besuch des UNESCO Welterbeorts Hallstatt. Rund um den Wolfgangsee verläuft die letzte Wanderetappe. Beim Aschinger wird zu Mittag eingekehrt. Das Seeufer entlang schlängelt sich der Pfad bis nach St. Gilgen, Mozartdorf genannt. Einem alten Pilgerweg folgend, gelangt man an der Falkensteinwand entlang zu einem Platz der Ruhe, die Falkensteinkapelle. Sankt Wolfgang ist ein ehemaliger Pilgerort, der natürlich auf keinen Fall als eines der regionalen Highlights fehlen darf. Entlang des Ufers bis zur Ostspitze, vorbei am Bürgelstein, endet dann die Austria Expedition im typisch österreichischen Gasthotel "Zinkenbachmühle". Dort werden die Gäste jeden Abend mit leckeren Speisen der österreichischen Küche verwöhnt.

Die Gegend ist so schön, dass es auch Begleitpersonen gern dabei sein wollen, jedoch die 100 km Wandern nicht mitmachen wollen. Auch daran wurde gedacht und ein extra Rahmenprogramm organisiert. Dieses beinhaltet einen Tagesausflug nach Bad Ischl und ins Dachsteingebirge.

Vorbereitungen für weitere "No Limit Challenges" laufen bereits. Es wird einzigartig im hohen Norden am Polarkreis werden, spektakulär in den Emiraten und spannend in Asien.



Bildinformation: AUSTRIA EXPEDITION