Unternehmer aufgepasst! Mit der revisiosn- und rechtssicheren E-Mail Archivierung NetOrchestra® MA ist ihre tägliche Geschäftskorrespondenz gesichert.

Die Anzahl der heutigen elektronischen Geschäftspost steigt jedes Jahr mehr und beinhaltet zudem sehr wichtige Geschäftsinformationen, die gespeichert werden müssen, da die gesetzlichen Anforderungen an die E-Mail Archivierung seit Anfang 2017 definitiv für jedes Unternehmen konform nach GoBD zu gewährleisten ist.Daher ist der Einsatz einer sicheren E-Mail Archivierung zur rechts- und datensicherheit unumgänglich.Mit der NetOrchestra® MA E-Mail Archivierung erhalten Sie speziell für die heutigen Arbeitsstrukturen, nicht nur eine gesetzeskonforme Unternehmenslösung, sondern ein ideales E-Mail Management mit effizienter Speichertechnologie.Die flexible com2 E-Mail Archivierung lässt sich innerhalb von 15 Minuten an beliebige Mailserver nahtlos anbinden und ist sofort betriebsbereit und bietet über das komfortable und einfache Handling nicht nur eine sichere Kommunikation sowie Organisation, sondern ebenso eine Effizienzsteigerung im Berufsalltag.Zudem profitieren Sie von dem smarten Speicherverfahren der NetOrchestra® MA E-Mail Archivierung, die Ihren Mailserver um bis zu 80% entlastet und somit Ihre IT-Kosten reduziert. Und das alles revisions- und rechtssicher nach Verwaltungsnorm.Erfahren Sie mehr über die clevere com2 E-Mail Archivierung in einer kostenlosen Onlinepräsentation.Mehr dazu: www.archivierung-email.de/de.html Ihr com2-Team.



Bildinformation: E-Mail Archivierung NetOrchestra® MA - com2 Communications & Security GmbH