Schraner erneut für den großen Preis des Mittelstandes nominiert

(fair-NEWS)

Respekt und Achtung für die Leistung mittelständischer Unternehmer schaffen, das ist ein Ziel des Wettbewerbs, großer Preis des Mittelstandes. Jährlich werden herausragende Unternehmen aus ganz Deutschland nominiert. Die Schraner GmbH gehört bereits zum zweiten Mal in Folge zum "Netzwerk der Besten"."Wir kennen die Schraner GmbH als ein herausragendes mittelständisches Unternehmen, das sich seit Jahren positiv entwickelt. Getrieben von Kundenorientierung, einer klaren Marketingstrategie und technischer Innovation wächst Schraner kontinuierlich und schafft dabei hochqualifizierte Arbeitsplätze." Dies war einer der Gründe, warum die Schraner GmbH für den Wettbewerb nominiert wurde.1994 von Stefan Schraner mit nur 23 Jahren gegründet, ist die Schraner GmbH heute deutschlandweit einer der führenden Anbieter spezialisierter sicherheitstechnischer Lösungen im Bereich der Brandmeldeperipherie. Außerdem ist diese Firma das Herz der Schraner Group, einer Unternehmensgruppe mit sieben Unternehmen. "Hinter der positiven Entwicklung von Schraner steckt mit Stefan Schraner eine innovative, in der Region Erlangen-Nürnberg engagierte Unternehmerpersönlichkeit." Das war ein weiterer Grund für die Nominierung.Als Geschäftsführer der Schraner GmbH trägt Stefan Schraner Verantwortung für über 100 Mitarbeiter und gilt als Trendsetter, Innovator und Experte rund um das Thema Brandmeldeperipherie. Vom klassischen mittelständischen Familienunternehmen bis hin zum jungen erfolgreichen Spin-Off der neuesten Unternehmensgeneration reicht sein Erfahrungsschatz in den verschiedenen Unternehmen der Schraner Group. Stete Forschung und Entwicklung sowie Kundenfreundlichkeit sind ihm besonders wichtig. Auch Dr. Verena Schraner, Unternehmerin und Ehefrau des Gründers, ist als Geschäftsführerin der Erfolgslabor GmbH unter anderem mit der erfolgreichen Marke PERSOscreen Teil der Unternehmensgruppe und mit verantwortlich für den Erfolg.Kundenorientierung, Service und Marketing sind eines der fünf Wettbewerbskriterien, nach denen die Oskar-Patzelt-Stiftung den großen Preis des Mittelstandes seit nunmehr 23 Jahren verleiht. Zu den weiteren Kriterien zählen: Gesamtentwicklung des Unternehmens, Modernisierung und Innovation, Engagement in der Region, Ausbildung sowie Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen. "Es geht in diesem Wettbewerb insbesondere um die ganzheitliche Bewertung eines Unternehmens", unterstreicht die Geschäftsführerin der Oskar-Patzelt-Stiftung, Petra Tröger, und fährt fort: Es geht "um betriebswirtschaftliche Ergebnisse insgesamt sowie um Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung, nicht nur für das Unternehmen, sondern für die Gesellschaft."Weitere Informationen zum Unternehmen gibt es im Internet: www.schraner.de



Bildinformation: Christian Wewezow (r., Kuratoriumsvorsitzender OPS) mit Urkunde für Dr. Verena und Stefan Schraner.