Dem Küchenchef über die Schulter schauen – Exklusiver Kochkurs mit Küchenchef Matthias Meurer in der Kochschule „Tafelkunst“

(hob) Viele Liebhaber der lukullischen Verführungen träumen davon, einem richtigen Kochprofi bei seiner genussreichen Arbeit über die Schulter zu schauen. Matthias Meurer lässt diesen Traum in Erfüllung gehen. Am Sonntag, 2. Juli, verrät der Küchenchef des Romantik Jugendstilhotel Bellevue in Traben-Trarbach Tipps und Tricks aus der exklusiven Feinschmeckerküche. Diesmal stehen kulinarische Köstlichkeiten aus dem Meer auf dem Programm der Kochschule „Tafelkunst“.Unter dem Motto „Schnippeln, braten und genießen“ zeigt der 32-Jährige in seinem Kochkurs, wie man köstlichen Hummer, Kaisergranat oder Taschenkrebse delikat zubereitet. Der Küchenchef nimmt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern während des siebenstündigen Kochkurses die Scheu vor dem Umgang mit dem edlen Meeresgetier. Nach getaner Arbeit gipfelt der Abend im gemeinsamem Genuss der kulinarischen Werke der Hobbyköche. Und natürlich gibt es eine Menge Informationen, damit das Menü auch in der heimischen Küche genussreich gelingt.Mit seinen Kochkursen möchte Matthias Meurer vor allem die Gäste des Romantik Jugendstilhotels Bellevue und des Hotels Moselschlösschen näher kennenlernen. „Wir als Köche arbeiten immer im Hintergrund und haben kaum Kontakt zu den Gästen“, sagt der ambitionierte Küchenchef. „Doch genauso möchten unsere Gäste auch uns bei der Arbeit über die Schulter schauen. Das machen wir nun mehrmals im Jahr möglich.“Im Mittelpunkt der exklusiven Veranstaltungen stehen nicht die alltäglichen Rezepte aus Omas Kochbuch. „Unser Anspruch ist da schon höher. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind den ganzen Tag über beschäftigt, denn wir erarbeiten uns die hohe Kunst des Kochens Schritt für Schritt. Jeder bekommt seine Aufgaben und steuert seinen ganz persönlichen Beitrag zum Menü bei. So wird Kochen zum kulinarischen Erlebnis im Kreis von Gleichgesinnten.“Die Kochkurse können einzeln oder im Rahmen des kulinarischen Arrangements „Zeit zum Kochen und genießen“ gebucht werden. Aufgrund der hohen Nachfrage ist eine rechtzeitige Reservierung empfehlenswert.Information und Anmeldung: www.bellevue-hotel.de/kochkurse



Bildinformation: Exklusiver Kochkurs in der Kochschule „Tafelkunst“ mit Küchenchef Matthias Meurer. © Holger Bernert