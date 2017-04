Mit Lead Your Life NOW den Horizont erreichen

(fair-NEWS)

Jeder kennt sie, die guten Vorsätze, die für das neue Jahr getroffen werden. Die noch im Januar fest vorgenommenen Themen verlieren allerdings spätestens jetzt im Frühjahr ihre Kraft und Wichtigkeit. Woran liegt das? "Die meisten nehmen sich zu viel für das laufende Jahr vor und damit zum Teil auch Ziele, von denen von Beginn an schon abzusehen ist, dass sie nicht realisiert werden können", weiß Leadership-Experte Thomas Reichart, der auch dieses Thema in seinem neuen Buch "Lead Your Life NOW - Neue Strategien für persönlichen und beruflichen Erfolg" aufgreift und Wege aus dieser frustrierenden Spirale zeigt."Es macht keinen Sinn, in den nächsten Monaten auf den lang ersehnten Filialleiterjob zu warten, wenn der aktuelle noch zwei weitere Jahre besetzt ist", erklärt Reichart und greift damit eins solcher oft unüberlegt gesetzten Ziele auf. Aus seiner Sicht ist damit nicht nur der eigene Frust vorprogrammiert, sondern auch die Sicht der Notwendigkeit, sich überhaupt Ziele zu setzen. "Es ist ungemein wichtig, dass Menschen sich erreichbare Ziele setzen, ihren Horizont erreichen - doch geht das nur, wenn sie sich im Klaren darüber sind, wo sie aktuell stehen. Diesen Blick auf diese aktuelle Momentaufnahme haben viele nicht."Hier empfiehlt der Experte für Leadership und Wirksamkeit im Management Thomas Reichart eine sogenannte Inventur der bisherigen Laufbahn wie zum Beispiel Aus- und Weiterbildungen, Fähigkeiten etc., also alles, was grundsätzlich dem persönlichen Fortkommen dient. Genauso zählen jedoch auch Begegnungen mit Menschen dazu. "Ausschließlich mit Mut und Ehrlichkeit sich selbst gegenüber kann jeder eine sinnvolle Route zu seinem Ziel finden."Hat diese Inventur dazu beigetragen, ins Tun zu kommen, ist laut Reichart bereits der erste Schritt in eine Veränderung getan. Doch auch hier darf man nicht stehenbleiben und muss genauso mit Rückschlägen rechnen. "Es sind oft nur einzelne kleine Schritte und genau die führen zum Ziel. Da bringt ein Straucheln zwischendurch auch nicht gleich alles zu Fall", erklärt Reichart, der genau weiß, wovon er redet.In "Lead Your Life NOW - Neue Strategien für persönlichen und beruflichen Erfolg" gibt er genau diese Erfahrung an seine Leser weiter und zeigt, wie jeder seinen Horizont erweitern und seine Lebensqualität verbessern kann.Folgen Sie Thomas Reichart <a href="www.reichart.biz/de/blog/">im Blog</a> zum Buch "Lead Your Life NOW"Finden Sie <a href="www.leadyourlifenow.de">hier</a> mehr Informationen zum Buch "Lead Your Life NOW"."Lead Your Life NOW" <a href="https://www.amazon.de/Lead-Your-Life-NOW-persönlichen/dp/3981830040/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1484751574&sr=8-1&keywords=lead+your+life+now">direkt bestellen.</a>Mehr Informationen zu Thomas Reichart finden Sie unter www.reichart.biz



Bildinformation: Thomas Reichart, Autor von Lead Your Life NOW