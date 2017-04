20 Jahre, 20 Partys: AxiCom stellt Weichen für die digitale Beratungszukunft – und für einen Partysommer

(fair-NEWS)

München, 27. April 2017 – „80797“, so lautet das Postleitzahlengebiet, in dem das neue Büro der AxiCom GmbH beheimatet ist. Punktgenau zum 20jährigen Bestehen zogen die Kommunikationsprofis in die Infanteriestr. 11 nach München. Zu den neuen Nachbarn in der Maxvorstadt zählen mit den Roten und Goldenen Hirschen weitere Kreativschmieden aus dem WPP-Netzwerk.„Das neue Umfeld unterstreicht unseren zeitgemäßen Beratungsanspruch“, erklärt Martina Brembeck, Geschäftsführerin von AxiCom, und führt aus: „Seit zwei Jahrzehnten sind wir als PR-Agentur erfolgreich und betreuen namhafte B2B-Anbieter in der IT-Branche wie baramundi, Cisco Jasper oder Quest. Unserer klassischen Expertise bleiben wir auch treu, doch der Pfeil zeigt für die ganze Branche klar in Richtung digital. Beim Aufbau der digitalen Präsenzen unserer Kunden wirken wir zwar schon lange sehr proaktiv mit. Aktuell vertiefen wir unser Profil jedoch einmal mehr ganz bewusst in Richtung digitale Kommunikation und bieten auch Themenfelder wie Influencer Relations oder Community Management mit an.“Ganz hemdsärmelig offline gestalten sich die Einweihungs- und Jubiläumsfeierlichkeiten des PR-Anbieters mit europäischem und weltweitem Netzwerk. Das Team entschied sich das neue offene Büro, das im Loft-Style gehalten ist, durch viel Glas sowie modernen Sichtbeton überzeugt und auch den Zugang zu einer Dachterrasse beinhaltet, im Lauf der nächsten Wochen und Monate für alle Kunden, Partner und Hausnachbarn zu öffnen. 20 lockere Party- / Afterwork-Runden sind für dieses Jahr geplant. Ein erstes entsprechendes Party-„Stricherl“ konnte AxiCom gemeinsam mit den Gästen, die beim Kick-off am 6. April teilnahmen, bereits abhaken. In Kürze wird auch schon der zweite Bierdeckel mit dem nächsten Partytermin wieder versendet.Hinweis für Redakteure: Sie wollen beim nächsten AxiCom-Afterwork am 9. Mai ab 18 Uhr dabei sein? Dann melden Sie sich gerne bei uns an unter: martina.brembeck@axicom.comAgenturkontakt:AxiCom GmbHMartina BrembeckInfanteriestr. 1180797 MünchenTel.: +49 (0)89 800908-11E-Mail: martina.brembeck@axicom.comWeb: http://axicom.de/



Bildinformation: 20 Jahre, 20 Partys: AxiCom stellt Weichen für die digitale Beratungszukunft – und für einen Partysommer