Herr der Teile

(fair-NEWS)

Berlin, 27.04.2017. Bereits seit 30 Jahren arbeitet Jürgen Meschke als technischer Zeichner und Detailkonstrukteur für den Berliner Geldspielgerätehersteller BALLY WULFF. Die Begeisterung für neue Herausforderungen im Arbeitsalltag ist ihm bis heute erhalten geblieben.In den vergangenen 3 Jahrzehnten haben sich die Aufgaben von Jürgen Meschke stetig weiterentwickelt. War er anfangs hauptsächlich mit der Detailkonstruktion von Gehäuseteilen und dem Erstellen technischer Zeichnungen betraut, ist er heute zusätzlich für die Auswahl und Erstprüfung von neuen Geräteteilen sowie die Anlage und Stammdatenpflege der Artikel im hauseigenen ERP-System zuständig. Neben den täglichen Arbeiten engagiert sich Jürgen Meschke zudem seit über 20 Jahren im Betriebsrat für die Belange seiner Kollegen.Mit seinem Know-how unterstützte Meschke von Anfang an Hardwareprojekte aller Art. Aktuell mischt er bei den Vorbereitungen der bevorstehenden Umstellung der BALLY WULFF Geräte auf die neue technische Richtlinie 5 (TR 5) ordentlich mit und hat alles fest im Griff: „Wir sind bestens vorbereitet.“Fragt man Jürgen Meschke, was ihm in den 30 Jahren im Unternehmen besonders in Erinnerung geblieben ist, fällt sein Fazit positiv aus: „Ich schätze die gute Zusammenarbeit mit Kollegen und Vorgesetzten. Auch dass ich sehr eigenverantwortlich arbeiten kann und der Markt immer wieder neue Herausforderungen - wie etwa die Euro-Umstellung damals - für uns bereitgehalten hat, hat mir den Alltag nie langweilig werden lassen.“Seine Wünsche für die Zukunft formuliert Meschke nicht weniger optimistisch: „Ich bin mir sicher, dass uns in der Automatenbranche noch viele weitere spannende Aufgaben erwarten und dass wir bei BALLY WULFF diese wie gewohnt meistern werden.“



Bildinformation: BALLY WULFF Jubilar Jürgen Meschke.