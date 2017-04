Der internationale Nachwuchswettbewerb „göttingen händel competition“ feiert Premiere

(fair-NEWS)

Als Teil des EU-geförderten Stipendiatenprogramms „eeemerging“ erstrahlt der traditionsreiche und renommierte Nachwuchswettbewerb „Göttinger Reihe Historischer Musik“ im neuen Gewand. Die „göttingen händel competition“ findet im Rahmen der Eröffnung der Internationalen Händel-Festspiele Göttingen vom 12. bis 15. Mai 2017 statt. Unter der Schirmherrschaft der niedersächsischen Ministerin für Wissenschaft und Kultur, Dr. Gabriele Heinen-Kljajić, bewertet eine siebenköpfige Jury die acht ausgewählten Nachwuchsensembles aus dem Bereich der Alten Musik. Dem Sieger winken das Preisträgerkonzert am 15. Mai 2017 in Hann. Münden sowie 5.000 € Preisgeld, gestiftet von der Göttinger Händel-Gesellschaft e. V. Darüber hinaus werden für die Finalisten der Bärenreiter Urtext-Preis in Form eines Notengutscheins im Wert von 1.000 € sowie ein Publikumspreis vergeben. Die Göttinger Sartorius AG engagiert sich weiterhin als Hauptförderer des Wettbewerbs.Die diesjährige Wettbewerbsjury setzt sich aus hochkarätigen Vertretern der Alte Musik-Szene, der Verlags- und Medienwelt zusammen: Midori Seiler, international renommierte Violinistin und Professorin für Barockgeige am Salzburger Mozarteum, Prof. Anne Röhrig, Professorin für Violine an der Hochschule für Musik Nürnberg und Künstlerische Leiterin der Hannoverschen Hofkapelle, Prof. h. c. Barbara Scheuch-Vötterle, Geschäftsführerin des Bärenreiter-Verlags, Gabriele Hertz-Eichenrode, Redakteurin i. R. Programmbereich NDR Kultur, Angela Brünjes, Ressortleitung Kultur und Campus des Göttinger Tageblatts, Māris Kupčs, Gründer und Leiter des Riga Early Music Centre, einem Partner des „eeemerging“-Stipendienprogramms sowie Tobias Wolff, Intendant der Internationalen Händel-Festspiele Göttingen.Junge Ensembles mit Nachwuchsmusikern aus insgesamt 18 Nationen bewarben sich für den Wettbewerb, aus denen acht mit einem Repertoireschwerpunkt im Bereich der Barockmusik in historisch informierter Aufführungspraxis ausgewählt wurden. Am 13. Mai, am Tag der offiziellen Eröffnung der Internationalen Händel-Festspiele Göttingen, geht es mit den drei bestplatzierten Ensembles in die zweite Runde, die Verkündigung der Gewinner ist öffentlich – auf dem Johanniskirchhof um 14.30 Uhr.Die Förderer des Wettbewerbs sind vom großen Erfolg und der internationalen Ausstrahlung für die Stadt überzeugt: „Die Weiterentwicklung des Wettbewerbs kommt den Nachwuchsensembles zugute. Dies unterstützen wir gerne mit unserem Engagement. Bei der ‚göttingen händel competition‘ messen sich Nachwuchsmusiker aus aller Welt. Das steigert auch international die Sichtbarkeit der Stadt“, so Petra Kirchhoff, Leiterin der Unternehmenskommunikation bei Sartorius.Auch der Vorstand der Göttinger Händel-Gesellschaft e. V., Prof. Dr. Wolfgang Sandberger zeigt sich begeistert: „Der Wettbewerb hat durch die neue Struktur und die Neubesetzung der Jury deutlich an Profil gewonnen. Die Ensembles, die sich beworben haben, sind exzellent. Als Göttinger Händel-Gesellschaft e. V. setzen wir auch weiterhin ein Zeichen für die Nachwuchsförderung uns freuen und auf spannende Wettbewerbsrunden.“Der Wettbewerb ist Teil des europäischen Stipendienprogramms „eeemerging“, welches aufstrebenden Ensembles erstklassige Arbeitsbedingungen bietet und sie in Form von Workshops zu den Themen Programmentwicklung, Management und Marketing für den Musikmarkt fit macht.Karten für beide Wettbewerbstage sowie das Preisträgerkonzert gibt es unter www.haendel-festspiele.de sowie in Göttingen exklusiv beim GT Ticket-Service, Weender Str. 44, bei der Tourist-Information Göttingen, Markt 9 sowie dem Deutschen Theater Göttingen, Theaterplatz 11. Darüber hinaus können Tickets bei allen an Reservix angeschlossenen Vorverkaufsstellen in Deutschland erworben werden.Die Internationalen Händel-Festspiele Göttingen 2017 finden vom 11. bis 28. Mai unter dem Motto „Glaube und Zweifel – Faith and doubt“ statt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.haendel-festspiele.de Erster Durchgang, 12. Mai, Adam-von-Trott-Saal der Alten Mensa am Wilhelmsplatz (Ausgeloste Reihenfolge)10.00 – 18.45 UhrEnsemble Très AniméConcerto sotto l’AlberoThe CounterpointsLudus Instrumentalis- Pause -Interrogatiodiletto musicaleL’Apothéose4 Times Baroque