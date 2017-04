FELBER family consulting: Auf Wachstumskurs.

(fair-NEWS)

Ernennung eines neuen PartnersFELBER family consulting hat Herrn Hannes S. Ambacher zum weiterenPartner ernannt. Herr Ambacher verfügt über mehr als fünfundzwanzigJahre Berufserfahrung im Bank-, Private Equity-, Corporate Finance- undImmobilienbereich.Herr Ambacher wird sich - neben der Konzentration auf das Generationenmanagement und die Family Office-Beratung in Österreich - auch um diePrivate Equity- und Corporate Finance-Themen von FELBER family consultingkümmern.Stärkung der Aktivitäten in ÖsterreichNach der Verlegung des Geschäftssitzes von FELBER family consulting vonRegensburg nach Passau im Februar 2017 und der Ernennung von HerrnAmbacher zum Partner, rückt – neben der Hauptregion Deutschland – nunauch Österreich stärker in den Fokus.Die große Anzahl von Familienunternehmern in Österreich und die gesteigerteNachfrage nach Beratungsleistungen im Bereich der Nachfolge unddes Generationenmanagements gaben den Ausschlag für diese Entscheidungen.Weiterer Ausbau der Geschäftsaktivitäten geplantFELBER family consulting plant darüber hinaus seine Geschäftsaktivitäten inDeutschland zu erweitern. Hierzu wird auf ein Wachstum in verschiedenenRegionen gesetzt, welches durch die Einbindung von erfahrenen Beraternauf den Gebieten Generationenmanagement und Family Office-Beratungerreicht werden soll.In diesen Beratungsbereichen sind meist Einzelberater und kleinere Einheitentätig, die von der über zwanzigjährige Erfahrung von FELBER familyconsulting, der Nähe zum eigenen Family Office und einer bestehendenInfrastruktur profitieren können.



Bildinformation: Dimitri J. Felber, FELBER family consulting, copyright: FELBER family consulting