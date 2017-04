Pre-Sail Texel: Spektakuläre Eröffnungsfeier zu historischem Großsegler-Event

(fair-NEWS)

Zur offiziellen Eröffnung von Sail Den Helder lädt die nordholländische Watteninsel Texel am 21. Juni in den Hafen von Oudeschild ein. Fünf imposante Großsegler können bei Pre-Sail Texel von Nahem besichtigt werden, zudem erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Kulturprogramm mit vielen maritimen Attraktionen. Nur einen Tag später lebt vor der Küste der Insel das "Goldene Zeitalter" wieder auf: Segelschiffe aus allen Teilen der Welt kommen auf der "Reede von Texel" zusammen, um mit einer spektakulären Parade in den Hafen von Den Helder einzufahren. Bis zum 25. Juni findet hier die bereits fünfte Ausgabe von Sail Den Helder statt.21. Juni - Pre-Sail TexelPre-Sail Texel verspricht einmal mehr ein echtes Erlebnis zu werden. Neben der feierlichen Eröffnungszeremonie findet in der pittoresken Kulisse des Hafens Oudeschild ein kostenloses Konzert statt, bei dem sich Größen der niederländischen Musikszene wie der Rapper Ali B., Singer-Songwriter Tim Akkerman sowie die Bands The Cool Quest (Hip-Hop) und Jug Bros (Country Blues) die Klinke in die Hand geben. Im Zeemanskerkje (Seemannskirche) des Hafendorfes wird zudem am Nachmittag die "Rede von Texel" gehalten, in deren Rahmen sich ein bekannter Redner zu aktuellen Themen aus Politik und Gesellschaft äußert.22. Juni - Großsegler-ParadeWie zu den Hochzeiten der Niederländischen Ostindien Kompagnie (VOC) liegt am Donnerstag, den 22. Juni, eine große Segelschiff-Flotte auf der Reede von Texel vor Anker. Unter ihnen zahlreiche Großsegler, wie sie im "Goldenen Zeitalter" als Fracht-Segelschiffe auf den Weltmeeren eingesetzt wurden. Sie kommen aus allen Windrichtungen zusammen und liegen schon ab den frühen Morgenstunden vor Texel im Wasser. Ab Hafen Oudeschild werden Rundfahrten angeboten, um die Flotte aus der Nähe betrachten zu können, bevor sie nachmittags Richtung Sail Den Helder ablegt. An Land findet im Hafen ein Sailmarkt statt, der neben diversen Fischspezialitäten unterhaltsame Attraktionen wie alte niederländische Spiele und Livemusik bietet.22.-25. Juni - Sail den HelderAn Sail Den Helder nehmen mehr Segelschiffe teil, als an Sail Amsterdam. Die Fähre nach Texel fährt im gewohnten Halbstundentakt mitten durch dieses Schauspiel hindurch. Durch die Kombination von Sail Den Helder mit den Marinetagen werden vom 22. bis 25. Juni zwischen 400.000 bis 500.000 Besucher in Den Helder erwartet. Von Texel aus ist das gesellige Event nach nur 20 Minuten Fährüberfahrt bequem zu Fuß erreichbar. Ebenso schnell hat man sich aus diesem Spektakel wieder in die Ruhe der idyllischen Inselnatur zurückgezogen.



Bildinformation: Niederländische Insel lädt mit tollem Programm zum Auftakt von Sail Den Helder ein