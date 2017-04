Jetzt am 6. Mai! Tag der offenen Tür bei beautystyle in München

(fair-NEWS)

Tag der offenen TürDie Styling- und Beautyexperten laden ein, am Samstag, den 06.05.17 von 10.00 - 18.00 Uhr.Sie können an diesem Tag kostenlose Beautyworkshops besuchen zu den Themen:- Kosmetik die richtige Hautpflege- mit kostenlosem Hauttest!- Gesunde Haare passend zum Typ - machen Sie einen Haar-Stretchtest!- Make-up Trends - neue Looks fürs Frühjahr Sommer Programm 2017!- Modestyling - das typgerechte Outfit!Abgerundet wird das Ganze, mit einer Tombola und einem kleines Buffet!Das Team von beautystyle freut sich auf Sie!Beautystyle KennenlernenDie Gelegenheit beautystyle richtig kennen zu lernen. Schauen Sie doch vorbei!Nähere Infos zu beautystyle



Bildinformation: Lernen Sie beautystyle in München kennen!