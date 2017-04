Marketingkosten richtig kalkulieren mit dem neuen Etat-Kalkulator 2017

(fair-NEWS)

Nach neuesten Untersuchungen geben mittelständische Unternehmen rund 30 Prozent des Kommunikationsetats für klassische Werbung aus, für Online-Werbung ca. 20 Prozent, für Messen o.ä. Veranstaltungen weitere 20 Prozent und 15 Prozent für PR. Das Budget wird also nach wie vor über die komplette Bandbreite verteilt und landet nicht – wie einen die Schwerpunkte in den Fachmedien eventuell glauben lassen – nur noch im Online-Bereich. Hier setzt der Etat-Kalkulator von creativ collection an: Diese Kalkulationshilfe zeigt das komplette Spektrum und erlaubt eine schnelle Einschätzung für alle Kommunikationsprojekte und Werbekampagnen.Besonderheiten in der Printausgabe 2017Bei den Online-Werbeformen sind die Preise der Desktop- und der Mobile-Version direkt gegenübergestellt und damit schnell vergleichbar.Bei der Verkehrsmittelwerbung stehen die Daten aus über 226 deutschen Städten bereit, einschließlich der Sonderwerbeformen an Bahnhöfen. Diese sind besonders interessant wegen der hohen Kontaktzahlen.Im Bereich Rundfunkwerbung sind Kombinationen und Einzelbelegungen der öffentlich-rechtlichen und einer Auswahl an privaten Sendern gelistet. Hier steht sowohl der Tagesdurchschnittspreis als auch – und das ist für die Planung besonders nützlich - der Durchschnittspreis in der Primetime.Für das Print-Medium Zeitung wurde die Spaltenanzahl aufgenommen, das erleichtert die Kalkulation mit mm-Preisen enorm.Im Bereich Direktmarketing ist „Postwurfspezial" völlig neu aufgebaut und es wurden die Preise der Dialogpost Easy ergänzt.Besonderheiten im Etat-Kalkulator OnlineHier sind alle Preise, Werbeinseln und Werbeformen in ausgebauter Vielfalt aktualisiert worden. Wenn also in der Printausgabe die Primetime abgebildet ist, so findet man im Etat-Kalkulator Online alle Werbeinseln eines TV-Senders.Die vollständige Pressemitteilung finden Sie auch über unsere Presseseite: www.ccvision.de/de/presse/etat-kalkulator-2017



Bildinformation: Der Etat-Kalkulator Print und die online-Version bieten alle wichtigen Werbepreise auf einen Blick