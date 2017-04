Individuelle Wunschkredite für Jedermann mit VAIDOO

(fair-NEWS)

Ahlen, im April 2017: Auf die akute Nachfrage nach günstigen und unkomplizierten Kreditlösungen zu fairen Konditionen reagiert der Finanzdienstleister VAIDOO mit einem Top Produktportfolio im Bereich Kredit- & Finanzierungslösungen. Von den vorteilhaften Konditionen profitieren Angestellte, Beamte und Selbstständige genauso wie Personen mit finanziellen Einschränkungen (Arbeitslosigkeit, negative Schufa usw.).Wunschkredite für Jedermann schnell, unkompliziert, flexibel und diskret vermitteln - ohne lästige Vertreterbesuche oder Bankgespräche: mit diesem Konzept überzeugt das Experten-Team VAIDOO bereits seit Jahrzehnten einen Kundenstamm, zu dem sich selbstständige Gewerbetreibende ebenso wie Privathaushalte zählen, die sich durch einen günstigen und fairen Kredit endlich ihre Wünsche und finanziellen Freiraum erfüllen möchten.Die Vorteile, von denen die Kunden bei VAIDOO profitieren, liegen auf der Hand: Anders als eine Hausbank kann VAIDOO auch solchen Personen Kredite vermitteln, deren Bonität eingeschränkt ist oder die bspw. durch (negative) Einträge in der Schufa belastet sind.Möglich ist dies, weil VAIDOO als Vermittler Banken, private Geldgeber und Investoren mit potenziellen Kreditnehmern zusammenführt und so individuelle Kreditlösungen realisieren kann.So führen die verschiedenen Kreditprodukte, aus denen der Kunde auswählen kann (Eilkredit, Onlinekredit, Kredit ohne Schufa, Baufinanzierung uvm.) auf direktem Weg zu mehr finanzieller Freiheit.Die aktuellen Kreditlösungen, welche VAIDOO anbietet, stehen dabei allen Kreditsuchenden offen - egal, ob es sich dabei um Unternehmer, Angestellte, Beamte oder beispielsweise auch Arbeitslose handelt.Frei wählbare Beträge bis zu einer Höchstgrenze von 300.000 Euro stellt VAIDOO seinen Kunden sogar kurzfristig als Eilkredit zur Verfügung - selbst dann, wenn andere Banken oder Vermittler Kreditanfragen bereits abgelehnt haben.Darüber hinaus bietet VAIDOO verschiedene äußerst attraktive Festangebote, mit Summen zwischen 2.000 und 30.000 Euro und Laufzeiten bis zu sechs Jahren an.Für Personen, die aufgrund von Schufa-Einträgen bereits Schwierigkeiten mit der Beantragung von einem Kredit hatten, sind die Spezialkredite von VAIDOO eine interessante Option.Verschiedene Kredit-Sonderaktionen runden das Angebotsspektrum von VAIDOO ab.Um ein individuelles Angebot anzufordern, muss ein Interessent lediglich online über die Webseite http://vaidoo.de/ die gewünschte Kredithöhe und einige persönliche Angaben eintragen, die selbstverständlich vertraulich und im Sinne des Datenschutzes behandelt werden. Unverbindlich und selbstverständlich kostenfrei unterbreiten die Finanzexperten dem Kunden auf Basis dieser Daten kurzfristig ein Angebot zu einer Vermittlung und informieren dabei detailliert und transparent zu Laufzeit, Monatsraten und dem zu leistenden Gesamtbetrag.Eventuell auftretende Fragen zu Details des individuellen Kreditangebots können hierbei jederzeit per E-Mail oder auch telefonisch mit den Mitarbeitern geklärt werden.



