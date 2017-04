(fair-NEWS)

AZUR air, die neue deutsche Fluggesellschaft, liegt in den finalen Zügen für den Start. Derzeit werden die letzten Handgriffe an den beiden Maschinen vom Typ Boeing 767-300ER in der Wartungshalle am Flughafen Istanbul angelegt. Die Überführung nach Düsseldorf steht für Mai im Terminkalender. Ab Deutschland starten die ersten Passagiere dann Mitte Juni in beliebte Badedestinationen wie Spanien (Mallorca), Ägypten, Türkei und ab Juli in die Dominikanische Republik.Die Flugzeuge mit den deutschen Registrierungen D-AZUB und D-AZUC haben eine Kapazität für jeweils 334 Passagiere mit einer 2-4-2 Bestuhlung. Die Vorbereitungen von Technik sowie Crew am Basisstandort Düsseldorf sind im Plan und das gesamte Team ist startklar für den Erstflug im Juni. Erst vor zwei Wochen wurde am Flughafen in Düsseldorf der erste AZUR air Schalter am Düsseldorf Airport eröffnet.„Wir freuen uns, dass sich die Fertigstellung unserer Maschinen in den letzten Zügen befindet. Nachdem wir nun mit kleineren Verzögerungen nicht wie geplant im April starten konnten, ist die Überführung der beiden Maschinen für uns ein nächster entscheidender Schritt“, so Carsten Burgmann, Director Sales von Anex Tour.



Bildinformation: Der Countdown läuft: AZUR air in Kürze ready to take off