Weiter auf Erfolgskurs: Grandhotel Hessischer Hof blickt auf erfolgreiches Jahr 2016

(fair-NEWS)

Frankfurt am Main, 27. April 2017. Mit einem Umsatzplus von insgesamt drei Prozent gegenüber dem Vorjahr, blickt das Grandhotel Hessischer Hof auf ein erfolgreiches Jahr 2016 zurück. Die Zahl der Gäste in Frankfurts einzig privat geführtem Luxushotel stieg auf 28.579 – dies entspricht einer Belegung von 66 Prozent. Die durchschnittliche Zimmerrate (ADR) des Grandhotels Hessischer Hof lag bei 184 Euro, einem Plus von 2,2 Prozent und vier Euro gegenüber dem Vorjahr. Insbesondere der GOP (Gross Operating Profit) konnte um 9,2 Prozent und knapp 230.000 Euro gesteigert werden.Auch 2017 gewinnt das Grandhotel weiter an Fahrt und ist auf Erfolgskurs: Im ersten Quartal nahm der Umsatz um 9,8 Prozent und etwa 260.000 Euro zu. Die Durchschnittsrate lag bei konstant 213,3 Euro. Der RevPar wuchs um 145 Euro und die Belegung um 8,82 Prozent auf insgesamt 68,02 Prozent. In diesem Jahr feiert das Grandhotel Hessischer Hof sein 65-jähriges Jubiläum.„Der so positive Abschluss des Jahres 2016 und Beginn 2017 freuen uns sehr. Es zeigt sich einmal mehr, dass unser Engagement belohnt und geschätzt wird. Ob für unsere Gäste oder unsere Mitarbeiter – Begeisterung, Fortschritt und Modernität sind uns wichtig und mit ihnen begegnen wir erfolgreich den bestehenden Herausforderungen der Branche, wie steigender Wettbewerb, Fachkräftemangel und Bürokratisierung“, so Eduard M. Singer, Generaldirektor und Geschäftsführer des Grandhotel Hessischer Hof.Mit dem Anspruch, das beste Fünf-Sterne-Haus Frankfurts zu sein, investiert das Grandhotel stetig in seine Weiterentwicklung und Modernisierung. Mit einer Investitionssumme von insgesamt 650.000 Euro erhielten zuletzt die Etagen fünf bis sieben im Hauptgebäude eine umfangreiche Renovierung. Wie schon bei der Einrichtung der Präsidentensuite hat auch hier die renommierte Londoner Designerin Nina Campbell die Verantwortung für das Interior Design übernommen.Mit einer neuen Homepage, die im März 2017 fertiggestellt wurde, hat sich das Grandhotel auch im Internet ein neues, modernes Gesicht gegeben. Unter der neuen Domain www.grandhotel-hessischerhof.com führen ab sofort ansprechende Videos und übersichtliche Grafiken durch das traditionsreiche Haus.Doch das Grandhotel Hessischer Hof präsentiert sich nicht nur seinen Gästen als erste Adresse der Stadt im Bereich Spitzenhotellerie und Gastronomie, auch als innovativer Arbeitgeber ist das Fünf-Sterne-Superior-Hotel bekannt. Die Personalkosten lagen 2016 bei knapp 4,1 Millionen Euro. Angesichts der Herausforderungen des Marktes, wie dem Fachkräftemangel, ist neben guter Bezahlung Mitarbeiter- und Nachwuchsförderung weiterhin ein wichtiges Thema für das Grandhotel Hessischer Hof. Seit 2016 engagiert sich das Haus als Gründungsmitglied des Vereins FAIR JOB HOTELS e.V. für den Branchennachwuchs und ein besseres Image der Hotellerie als Arbeitgeber. Im Februar 2017 startete zudem die erste Generation der innovativen Ausbildungs-Kooperation des Grandhotels gemeinsam mit der Tiger & Palmen Gruppe in die zweite Hälfte ihrer dreijährigen Ausbildung zum Hotelfachmann/-frau mit Zusatzqualifikation Hotelmanagement im Verbund.



Bildinformation: Weiter auf Erfolgskurs: Grandhotel Hessischer Hof blickt auf erfolgreiches Jahr 2016