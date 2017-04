Welches ist der richtige Makler für meinen Immobilienverkauf?

(fair-NEWS)

(NL/3848560305) In Berlin und Brandenburg gibt es eine Vielzahl an Immobilienmaklern in verschiedenen Größen, diversen Fachrichtungen und den unterschiedlichsten Qualitäten. Kann ein Immobilienmakler für mich zaubern? Oder ist er eher ein Blender? Derzeit gibt es Portale auf dem Markt, die versprechen, den für Sie besten Makler zu finden, denn sie haben jeden einzelnen davon selbst geprüft. Ist dem so? Nein, ganz sicher nicht, es werden lediglich die Makler empfohlen, die dafür gutes Geld an das Portal bezahlen. Mehr ist das nicht, von einer Prüfung der Qualifikation, der Referenzen oder des fachlichen Könnens geschweige der Erfahrung oder der Seriosität, kann keine Rede sein.Die persönliche Empfehlung eines Bekannten ist immer ein gutes Indiz. Auch das Internet hilft bei der Suche mit Sicherheit. Es sind dort einige Makler direkt zu finden oder waren neulich einmal Werbesendungen in Ihrem Briefkasten? Sind in der Tageszeitung Anzeigen von einem Immobilienmakler zu finden? Oder sind Sie sonst irgendwie auf diesen aufmerksam geworden?Es lassen sich so recht einfach und ohne großen Aufwand drei/vier Immobilienmakler finden, die für den Verkauf Ihrer Immobilie geeignet sein können. Egal wie Sie an den Makler gekommen sind, Sie sollten in jedem Fall der Homepage große Aufmerksamkeit schenken. Was steht da alles drin? Finden Sie sich gut zurecht und sind viele Informationen enthalten? Hat er zahlreiche Angebote parat? Wie lange ist er im Geschäft? Wie viele Mitarbeiter gehören zu seinem Team?Die Homepage ist die Visitenkarte eines jeden Unternehmens und für Sie ein einfaches Instrument die Immobilienmakler miteinander zu vergleichen. Und so ist ein Makler-Vergleich für Sie völlig einfach und Sie brauchen sich nicht auf die Empfehlung von irgendwelchen anderen verlassen.Es gibt es so gut wie nicht mehr, dass ein Makler schon den richtigen Käufer für Ihre Immobilie in der Schublade hat. Das ist reiner Zufall und meist nur Augenwischerei, um den Auftrag zu erhalten. Der Käufer meldet sich schon lange nicht mehr beim Makler und sagt ihm, was er sucht, der Käufer sucht heute im Internet., meint Michael Schmidt, der Geschäftsführer der Firma TOP-Immobilien, die über deutlich mehr als 25 Jahre Erfahrung verfügt. Das ist eine lange Zeit und sie spricht für sich.Es zahlt sich zudem für Sie aus, immer nur einen einzigen Makler zu beauftragen. Wenn Sie mehrere in die Pflicht nehmen, bringt das rein gar nichts genau das Gegenteil ist der Fall. Ein Verkauf wird verhindert, denn der Käufer schätzt es nicht, wenn die Immobilie mehrfach angeboten wird, das erzeugt Misstrauen und behindert den Verkauf.Bei der Firma TOP-Immobilien in Berlin gehen immer ein Kennenlern-Termin samt ausführlicher, ganz persönlich auf Sie zugeschnittener Beratung und eine fachkundige Wertermittlung voraus. Und das alles ist für den Verkäufer völlig unverbindlich und absolut kostenfrei.



Bildinformation: Welches ist der richtige Makler für meinen Immobilienverkauf?