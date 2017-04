Pressemitteilung von Bregner Luxury & Lifestyle

(fair-NEWS) Ein elegantes silbernes oder versilbertes Besteckset von Robbe & Berking unterstreicht gehobene Tischkultur. Es ist nur ein Werkzeug, und doch bedeutet Besteck viel mehr. Ein sinnliches Erlebnis und pures Glück, weckt es Erinnerungen und bereitet Genuss, ist es Leben und Luxus zu gleich. Ein hochwertiges Besteckset von Robbe & Berking macht aus dem gemeinsamen Essen ein stilvolles Event. Jeder, der ästhetische und kulinarische Genuss verbinden möchte, findet bei Online-Shop BREGNER Luxury & Lifestyle die passende Besteckserie. Die Besteckserien von Robbe & Berking lassen keine Wünsche offen. Eines der erfolgreichsten Luxusmarken Deutschlands ist das Flensburger Familienunternehmen Robbe & Berking. Hervorragend ausgearbeitete und ins Detail perfektionierte Silberproduktionen haben diesem Brand seinen Status verliehen. Bis zum heutigen Tag baute sich Robbe & Berking durch Höhen und Tiefen zum Weltmarktführer aus. "Andere mögen es billiger machen, aber keiner darf es besser machen als wir" lautet der vom Gründer Oliver Berking eingeleitete Grundsatz der populärsten Silbermanufaktur Robbe & Berking. Die Produkte von Robbe & Berking sind stets hochexklusiv und qualitativ auf dem höchsten Niveau.

Bildinformation: www.bregner.com

BREGNER Luxury and Lifestyle ist ein Onlineshop, der auf einer Plattform viele Luxusfirmen vereint. Ebenso vereint BREGNER verschiedene Kategorien, angefangen von Schmuck, über Möbel und Accessoires bis Gourmetprodukte. Die Serviceleistungen erfolgen auf ganz hohem Niveau und der Versand in die ganze Welt. Der Sitz des Unternehmens ist in der Nähe des Berliner Kurfürstendamms.

«Tischkultur aus Leidenschaft mit Robbe & Berking»

Emser Str. 1010719 BerlinDeutschlandTelefon: 03080908198Alexandra PonomarevaBregner Luxury & LifestyleEmser Str. 1010719 Berlinservice@bregner.com03080908198