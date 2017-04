Aurelio Voltaire im DKK

(fair-NEWS)

Frankfurt am Main, 27.04.2017 Er ist wieder da! Aurelio Voltaire kommt mit seiner Vielseitigkeit und dem teuflischen Charme zurück in die Sphären des Dreikönigskellers. Der Musiker, Schriftsteller, Animator und Renaissance Mann liefert am 18. Mai 2017 ab 20 Uhr wieder ein einzigartiges Spektakel ab von Dark Cabaret über schwarzen Rock und Jazz bis hin zu gruseligen Kindersongs ist alles mit dabei."It's so easy when you're evil" hat der US-Amerikaner mit kubanischen Wurzeln bereits vor Jahren festgestellt. Aber so abgrundtief böse ist er dann doch nicht, denn: Mit einer guten Portion Humor der schwärzesten Sorte und ein¬fühlsamen Liedern hat sich Voltaire nicht nur in die Herzen der Goth-Gemeinde gespielt, sondern begeistert mit seinem Programm auch Geeks und Fans auf den größten Conventions in der Goth-, Steampunk-, Fantasy-, Comic- und Cosplay-Szene rund um den Globus.Mit seinem Humor trifft Aurelio Voltaire immer ins Schwarze: Seine Lieder handeln zwar von Liebe, Unterdrückung, Schmerz und Wut, von Leichen und Zombies, verleiten dabei aber immer wieder zum Lachen und Mitsingen. Nebenbei ist der Künstler noch Schauspieler, Spielzeugdesigner, Trickfilmkünstler und Autor verschiedener Goth-Ratgeber, Comics und Jugendbücher. Aber damit nicht genug: Voltaire doziert außerdem noch an der School of Visual Arts in New York.Bei seinem DKK-Auftritt im Mai wird das Allroundtalent uns wieder mit einem Programm voller Witz, Charme und düsterem Humor bezirzen. Auch wenn es laut Voltaire so einfach ist, böse zu sein, zeigt er trotzdem, was denen passiert, die wirklich böse sind und wie man der dunklen Seite entkommt oder sich ihr anschließt.Aurelio Voltaire: Donnerstag, 18. Mai 2017 // ab 20 Uhr.



Bildinformation: Aurelio Voltaire