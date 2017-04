DSS Vermögensverwaltung: Immobilien sind für viele Anleger die erste Wahl

(fair-NEWS)

Sachanlagen gewinnen zunehmend an Popularität. Die DSS Vermögensverwaltung empfiehlt Anlegern, die ihr Erspartes langfristig und sicher investieren möchten, die Investition in Immobilienfonds. Diese bieten die Möglichkeit, die Vorzüge einer Sachanlage mit denen eines Fonds zu kombinieren.Viele Anleger sind mit der Wertentwicklung ihrer Investitionen nicht zufrieden. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Bundesverbandes deutscher Banken. Nur 47 Prozent aller Befragten äußerten sich demnach positiv über den Stand ihrer Geldanlagen. Laut Dr. Michael Kemmer, Hauptgeschäftsführer Verbands, liegt diese Unzufriedenheit vor allem in der anhaltenden Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank begründet. Anleger seien derzeit eher geneigt, ihr Geld auszugeben, anstatt es anzulegen, so Kemmer. Dieser Entwicklung stellen sich die Fondsexperten der DSS Vermögensverwaltung konsequent entgegen.Das Unternehmen mit Sitz in München hat sich darauf spezialisiert, Kapitalanlagen für jedes Anlegerprofil anzubieten. Zum Beispiel in Form von Immobilienfonds. Diese haben den Vorteil, dass sie über eine breite Kapitalstreuung in der Regel deutlich höhere Renditen einfahren, als ein konventionelles Banksparbuch. Weiterhin sieht sich der deutsche Immobilienmarkt derzeit mit einem Boom konfrontiert, der die durch die steigende Nachfrage aus dem Ausland zusätzlich befeuert wird. Immobilien gelten seit langer Zeit als besonders sichere und wertstabile Kapitalanlage. Dementsprechend hat die DSS Vermögensverwaltung ihr Fondsportfolio dahingehend entwickelt, dass Anleger die Vorzüge eines Fondsinvests mit der anhaltend starken Immobiliennachfrage in Deutschland verbinden können.Dass es lukrative Alternativen zu den schwächelnden zinsgebundenen Geldanlagen gibt, verdeutlichen auch die Ergebnisse der Umfrage des Bundesverbands deutscher Banken: Die Zukunft liegt demnach in Sachanlagen wie Immobilien und Gold. Vor allem Immobilien eignen sich dank ihrer Sicherheit weiterhin besonders gut als Kapitalanlage. 38 Prozent der befragten Anleger gaben an, größere Geldbeträge am ehesten in Immobilien zu investieren. Und damit liegen sie nach Einschätzung der DSS Vermögensverwaltung und zahlreicherer anderer Branchenexperten auch absolut richtig: Immobilien gehören aktuell nicht nur zu den sichersten Geldanlagen, sondern zeichnen sich auch durch langfristig stabile Renditen aus. Vor allem für Privatanleger, die langfristig und sicher vorsorgen möchten, sind Immobilien daher die erste Wahl.Weitere Informationen zur DSS Vermögensverwaltung gibt es auf dem Blog: www.dssvermoegensverwaltung.net



