Wirtschaftsbund Tirol: Vortrag - Robert Zach über PR, Press release

(fair-NEWS)

Kufstein/Tirol - Der Wirtschaftsbund ist die größte wirtschaftspolitische Vertretung in Tirol. Er setzt sich für die Interessen von Unternehmern, freiberuflich Tätigen und leitenden Angestellten ein. Die WKO-Kufstein und ihr Geschäftsstellenleiter Herr Wachter, waren dem entsprechend auch gern bereit, über den Wirtschaftsbund Tirol, einen informativen Vortrag über PR und Pressearbeit in Kufstein zu realisieren.Hilde Mader, Geschäftsführerin des WB Kufstein, plante den spannenden Vortrag mit Robert Zach und am 25.April 2017 stand im Hotel "Andreas Hofer", ein Abend unter dem Motto: Presse, PR und Online-Medien und Social Media, auf dem Programm. Die bekannte ÖVP-Politikerin, Bezirksobfrau beim Wirtschaftsbund Kufstein und Landtagsabgeordnete Barbara Schwaighofer, begrüßte die Gäste und sorgte mit guter Laune für einen wertvollen Abend.Die Unternehmer aus der Region erhielten lehrreiche Informationen rund um das Thema, PR und Presse durch den Kommunikationsfachmann und Eigentümer des Nachrichtenportals ZAROnews ( www.zaronews.world ) und bekamen Tipps wie Sie ihre Pressearbeit auch im eigenen Geschäft planen und realisieren können und wie man Presseberichte optimal an Pressemedien verteilt. Die etablierte OnlinePresse hält dabei Leser täglich mit aktuellen Nachrichten und Neuigkeiten auf dem Laufenden. Die Nachrichtendienste informieren über regionale, nationale und internationale News zu den Themen Internet, Gesundheit, Unterhaltung, Wirtschaft, Sport, Politik, Technik und Wissenschaft. Viele Presseportale legen dabei großen Wert auf Service für Leser, Autoren und Unternehmer und zeigen sich innovativ und entsprechend dem Zeitgeist der Pressearbeit im Internet. Der Abend war eine gelungene Mischung aus Information und praktischer Anwendung.Zum Ende der Veranstaltung, die von Thorus-TV ( http://torus.tv/ ) gefilmt wurde, verloste Robert Zach noch einen Pressebericht und der Gewinner Herr Hollaus (Fa. Hollaus Aufzüge) freute sich sichtlich dass sein Los von Barbara Schwaighofer gezogen wurde. Es wurde deutlich dass es immer wichtiger wird, dass die Unternehmen auf dem Zenit der Zeit, die oft ungeahnten Möglichkeiten erkennen sollten, die moderne Medien mit sich bringen, günstige Öffentlichkeitsarbeit ist möglich und kann erfolgsorientiert genutzt werden. Der Wirtschaftsbund Tirol und Robert Zach, konnten ein positives Fazit aus der Veranstaltung ziehen und die Resonanz der Gäste unterstrich dieses positive Gefühl. Tirol setzt Maßstäbe in der kontinuierlichen Unternehmensarbeit und der bildenden Maßnahmen rund um die Wirtschaft.Allgemeine Informationen:Mit seinem Netzwerk aus Funktionären und Mitarbeitern bietet der Tiroler Wirtschaftsbund seinen Mitgliedern folgende Leistungen:- Hilfe bei individuellen Problemen, zB Behördenverfahren- Informationen aus erster Hand- Veranstaltungen, Seminare- Plattform für unternehmerische Netzwerke- Öffentlichkeitsarbeit für die Tiroler UnternehmerADRESSE DER LANDESZENTRALE:Ing.-Etzel-Straße 176020 Innsbruck



Bildinformation: Robert Zach - PR, Presse, Social-Media