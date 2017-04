Ich packe meinen Koffer und nehme mit... L’axelle® Power-Duo gegen Schweiß - Der unverzichtbare Reisebegleiter

(fair-NEWS)

Oberhausen, April 2017 - Die Vorfreude auf den Sommerurlaub steigt langsam. Schon bald kann man die Sonne genießen, entspannen und die Seele baumeln lassen. Statistisch gesehen verbringen die Deutschen ihren Sommerurlaub am liebsten an der Ostsee, in Spanien oder Italien. Auch exotische Reiseziele wie Thailand oder die Karibik erfreuen sich großer Beliebtheit.Egal welches Reiseziel gewählt wurde: Leider kommen die meisten Urlauber nicht entspannt, sondern erst so richtig gestresst am Urlaubsort an. Ob die Anreise per Flugzeug, mit der Bahn oder dem eigenem PKW erfolgt: Stau, überfüllte Flughäfen, verspätete Flüge und Züge oder ausgefallene Klimaanlagen können die Reisenden ordentlich ins Schwitzen bringen.Und auch während des Urlaubs kann der Erholungssuchende ins Schwitzen geraten: Scharfes Essen und heiße Temperaturen in Spanien oder feucht-warmes Klima in der Karibik kurbeln die Schweißproduktion an. Schweißflecken und Schweißgeruch sind vorprogrammiert.Was kann der Reisende also tun, damit er am Ziel genauso frisch ankommt und auch während des Urlaubs länger frische Kleidung tragen kann? Die Antwort lautet: „Vorbeugen!“Das Power-Duo von L’axelle® ist für diesen Fall ein unverzichtbarer Reisebegleiter. Das Duo besteht aus dem Schweißkiller Nr. 1: L’axelle® Antitranspirant und aus dem Schweißfleckenkiller Nr. 2: L’axelle® Achselpads.Schweißkiller Nr. 1: Das Antitranspirant von L’axelle®. Es reduziert nachweislich das Schwitzen und konnte in einem dreiwöchigen Anwendungstest unter klinisch-dermatologischen Bedingungen überzeugen: Es wurde von allen Testpersonen sehr gut vertragen und führte zu einer deutlichen Reduktion der Schweißmenge um durchschnittlich 65%. Bei dreiviertel der Tester wurde durchschnittlich sogar eine Schweißminderung von knapp 80% gemessen. Somit schützt L’axelle® Antitranspirant sicher vor übermäßiger Schweißbildung. Da auf hautreizende und sensibilisierende Inhaltsstoffe, wie z. B. Alkohol, Duftstoffe und Konservierungsmittel verzichtet wird, ist das Antitranspirant besonders hautverträglich. Dies hat auch das zertifizierte Forschungsinstitut dermatest® bestätigt und dem L’axelle® Antitranspirant das „Original DERMATEST®“-Siegel mit der Bewertung „sehr gut“ gegeben. Das Produkt kann täglich verwendet werden und wird idealerweise auf die saubere und trockene Haut aufgesprüht.Schweißkiller Nr. 1 ist unschlagbar in Kombination mit Schweißfleckenkiller Nr. 2: Den Achselpads von L’axelle®. Die Pads werden im Achselbereich in die Kleidung eingeklebt. Der saugfähige Kern schließt den frisch gebildeten Achselschweiß sofort ein und verhindert somit das Entstehen von unappetitlichen Deo- und Schweißflecken. Zusätzlich beugen die Pads der unangenehmen Geruchsbildung vor. L’axelle® Achselpads sind hauchdünn und bereits nach kurzer Tragezeit nicht mehr spürbar. Der speziell entwickelte Kleber sorgt für einen sicheren Halt in der Kleidung. Die Achselpads gibt es in den Größen „M“ und „L“. Damit bieten L’axelle® Achselpads für unterschiedliche Körpergrößen und Schwitzverhalten unsichtbaren Schutz vor Schweißflecken und -geruch bei maximaler Bewegungsfreiheit."Ich packe meinen Koffer und nehme..." definitiv das L’axelle® Power-Duo gegen Schweißflecken und -geruch mit! Das Einzige, um das sich der Urlauber dann noch sorgen muss, ist das Wetter.Beide Schweißkiller können z. B. im Onlinehandel unter www.laxelle.de erworben werden.



Bildinformation: © nicotombo - fotolia.com