DatacenterUpdate 2017: Leitfaden zur Planung, Bau & Betrieb eines modernen Rechenzentrums

(fair-NEWS)

München, 27. April 2017 – Ein Rechenzentrum zu planen, zu bauen und zu betreiben, erfordert von Mitarbeitern, Management und dem Betreiber einen absolut aktuellen Wissensstand und neueste Branchenkenntnisse. Hochverfügbarkeit garantieren, lautet hier das primäre Ziel! – Alle Projektphasen von den Grundlagen, Strategie & Konzeption bis hin zur Inbetriebnahme und Betrieb sollten deshalb sehr gut durchdacht und geplant werden. Brandaktuelles Wissen hierzu bietet die diesjährige DatacenterUpdate (DCU) mit dem praxisorientierten Workshop „Leitfaden zur Planung, Bau & Betrieb eines modernen Rechenzentrums“. Aktuelle RZ-Technik, die Einhaltung neuer Gesetzgebungen & Normen, wie die europäische Norm DIN EN 50600, als auch neueste Branchentrends sind ebenso Inhalt der DCU 2017. Hochkarätige Referenten präsentieren die eintägige Veranstaltung anhand eines Praxisfalles, so dass das neu erworbene Wissen sogleich anschaulich Anwendung findet. Im Fokus steht dabei zudem das Thema Schnittstellenkoordination und welche Rolle dabei einem verlässlichen und eingespielten Team zukommt. Eine intensive Wissensvermittlung garantiert die Limitierung der Kursteilnehmer auf max. 50 Personen. Die DatacenterUpdate 2017 findet am 04. Mai in Frankfurt, am 10. Mai in Neuss/Düsseldorf und am 21. Juni in München statt.Ganz gleich ob Sanierung oder Neubau, bis zur tatsächlichen Inbetriebnahme und dem Betrieb eines Rechenzentrums gilt für alle Beteiligten entscheidende Planungsphasen durchlaufen zu müssen. Um dabei mögliche technische aber auch rechtliche Unwägbarkeiten und Fallstricke zu vermeiden, ist es unumgänglich alle Mitarbeiter, das Management und die Betreiber auf dem neuesten Kenntnisstand der Branche zu setzen. Die diesjährige DatacenterUpdate erlaubt deshalb einen Blick in einen Praxisfall des Unternehmens IBM und führt anhand dessen sehr praxisnah durch den Workshop „Leitfaden zur Planung, Bau & Betrieb eines modernen Rechenzentrums“. Ein besonderes Augenmerk wird zudem auf eine funktionierende Schnittstellenkoordination für jedes einzelne Gewerk und dabei auf verlässliche Partner geworfen.Die Datacenter Update dient als Expertenforum, der Wissensvermittlung und der Förderung des interaktiven Austausches von Praxiswissen. Praxisorientierte Referenten vermitteln ihr Wissen herstellerunabhängig und bieten sich als Partner und Spezialisten zum Austausch über aktuelle Entwicklungen und zukünftige Trends im Bereich Rechenzentren an.Die Veranstaltung „Datacenter Update 2017“ findet am04.05. – in Frankfurt // 10.05. – in Neuss bei Düsseldorf // 21.06. – in München statt.Pressevertreter haben vor Ort die Möglichkeit, persönliche Gespräche und Interviewslots mit den Referenten ihrer Wahl zu buchen. Interessenten melden sich hierfür bitte an den unten genannten Pressekontakt.Weitere Informationen zur „Datacenter Update 2017“ entnehmen Sie bitte der Website www.datacenterupdate.de