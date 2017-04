Neuerscheinung im Verlag der Immobilien Zeitung: „Kompendium des Temporären Wohnens“ von Anett Gregorius und Matthias Niemeyer

(fair-NEWS)

Berlin, 27. April 2017 – Pünktlich zum Jahreskongress Temporäres Wohnen von Heuer Dialog, am 26. und 27. April 2017 in Köln, stellen die Branchen-Insider Anett Gregorius und Matthias Niemeyer ihr neues, im IZ Verlag erschienenes Fachbuch rund um die wachstumsstarke Sparte der Serviced Apartments und anderer temporärer Wohnformen vor: Das „Kompendium des Temporären Wohnens“. Entstanden aus der Motivation heraus, Klarheit in die Begrifflichkeiten dieses noch jungen Feldes der Immobilienwirtschaft zu bringen, bietet das Werk, mit umfassenden Erläuterungen und knapp 30 Expertenbeiträgen zu allen Teilbereichen des Segments, Immobilienfachleuten und Architekten, aber auch Projektentwicklern und Investoren einen umfassenden Überblick zum Status Quo der Branche. Es klärt rechtliche, steuerliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen und beleuchtet die verschiedenen Abstufungen zwischen den Polen Wohnen und Hotellerie.Gemeinsam mit Initiator und Co-Herausgeber Matthias Niemeyer, seit 2012 Head of Development der Adina Apartment Hotels in Deutschland, hat Anett Gregorius, Inhaberin der Vermittlungs- und Consulting-Plattform Apartmentservice und seit über 15 Jahren selbst aktiver Teil der Branche, ein Fachbuch geschaffen, das sich sowohl an Praktiker als auch an Lehrende und Lernende richtet. Das Werk ist in sechs Teile gegliedert: Teil 1 des Kompendiums klärt die Grundlagen des Segments aus baurechtlicher, steuerlicher und Bewertungssicht. Teil 2 beleuchtet das Teilsegment des studentischen Wohnens und der Mikroapartments. Teil 3, der umfangreichste des Buches, befasst sich mit den Grundlagen der Serviced Apartments sowie der nationalen und internationalen Sicht auf das Segment: Erfahrungen mit Bauämtern werden ebenso beschrieben, wie Standortfaktoren, Design, Betreiberverträge und Themen rund um den Betrieb. Zudem wird ein System zur Zertifizierung vorgestellt und auch die Sicht des Gastes kommt nicht zu kurz. In Teil 4 werden die klassischen Apartmenthäuser im Detail beschrieben. Hier wird auch dem häufig gebrauchten Begriff des Boardinghouses auf den Grund gegangen und erläutert, dass er international gänzlich anders verstanden wird, als hierzulande. Teil 5 beschäftigt sich mit den Apartmenthotels, einem Teilsegment, in dem die Grenzen zur klassischen Hotellerie fließend verlaufen. Um nicht zu vernachlässigende Sonderformen geht es im sechsten und letzten Teil des Kompendiums: Wohnen im Alter, Ferienwohnungen als eigentlicher „Ursprung“ des Temporären Wohnens sowie die Themen Sharing-Economy und Flüchtlingsunterkünfte.Anett Gregorius, ihrerseits Initiatorin der jährlichen Fachtagung SO!APART, co-moderierte den diesjährigen Jahreskongress Temporäres Wohnen 2017 in Köln von Heuer Dialog und stellte dem Fachpublikum im Verlauf des zweitägigen Programms auch das kürzlich erschienene Kompendium vor. Das Buch ist für 84 Euro, das E-Book für 76 Euro erhältlich; die einzelnen Kapitel werden zudem als PDF-Datei zu je 5,99 Euro bereitgestellt.Weitere Informationen zum Kompendium des Temporären Wohnens unter iz-shop.de und unter www.apartmentservice-consulting.de Über ApartmentserviceApartmentservice ist seit mehr als 15 Jahren der Experte für Serviced Apartments in Deutschland. Das Unternehmen präsentiert und vermittelt mehr als 20.000 Serviced Apartments in rund 120 Destinationen in Deutschland und weltweit. Apartmentservice betreibt dafür die Plattform www.apartmentservice.de . Seine Vermarktungs-Aktivitäten ergänzt das Unternehmen ideal durch ein zweites Geschäftsfeld, die strategische Beratung von Investoren und (potenziellen) Betreibern im Spezialsegment der Serviced Apartments. Neuentwicklungen sowie Prüfung und Betreuung bestehender Objekte stehen im Mittelpunkt der Beratungsaufträge.Über „Serviced Apartments“Das Angebot der Serviced Apartments wendet sich an Geschäfts- und Privatreisende für Kurz- undLangzeitaufenthalte in Großstädten. Die Apartments orientieren sich in ihrer Ausstattung an privaten Wohnungen, eine Selbstversorgungsmöglichkeit ist gegeben. In Ergänzung kann der Gast darüber hinaus individuell aus dem hotelähnlichen Serviceangebot wählen und profitiert von attraktiven Preisen, die 20 bis 40 Prozent unter dem Preisniveau qualitativ vergleichbarer Hotelzimmer liegen.Über die SO!APARTDie SO!APART ist das Branchentreffen der deutschsprachigen Apartmentwelt. Jährlich referieren hochkarätige Experten und Brancheninsider zwei Tage lang zu spannenden Themen rund um den Betrieb der Spezialimmobilie sowie zu Marktentwicklungen, Trends und Perspektiven. Die Verleihung der SO!APART-Awards in aktuell sechs verschiedenen Kategorien ist der feierliche Höhepunkt der Veranstaltung. Als Experte für Serviced Apartments in Deutschland rückt der Apartmentservice damit die Besten der Besten in den Fokus und treibt den größten Wachstumsmarkt der hiesigen Hotellerie weiter voran. Informationen unter so-apart.de.



Bildinformation: Anett Gregorius (Apartmentservice) und Mattias Niemeyer (Adina Apartment Hotels) ©HEUER DIALOG/Foto Vogt GmbH