BINDER Fördertechnik mit neuem Eckumsetzer auf der LogiMat 2017 in Stuttgart

Zum fünften Mal in Folge stellte die BINDER GMBH auf Europas größter Intralogistikmesse mit eigenem Stand aus.Die LogiMat in Stuttgart hat sich zum Branchenführer im Bereich der Intralogistik gemausert und ist mittlerweile die größte Intralogistik Messe Europas. 1.348 Aussteller, ca. 25 % davon aus dem Ausland, sorgten für eine umfassende Übersicht über das Angebot der Branche.Die BINDER Fördertechnik trat auf der LogiMat zum dritten Mal in Folge mit dem Entwicklungspartner für Antriebsrollen auf. Das dazu passende neueste Produkt von BINDER, der Eckumsetzer, ausgerüstet mit Antriebsrollen und Controllern, gab sein Debüt. Das Resümee der Messe ist für BINDER positiv. Nicht nur viele Bestandskunden konnte das Messeteam begrüßen, sondern auch Neukunden, die vom Exponat angezogen wurden.Der diesjährige neue Anziehungspunkt, der Eckumsetzer auf niedrigstem Niveau, ist die perfekte Ergänzung und wichtige Erweiterung für die Gestaltung der Linienführung Palettenförderanlagen um den 2016 vorgestellten Staudrucklosen Förderer bis 1.500 kg.Der neu entwickelte Controller mit seiner intelligenten Regeltechnik ohne Sensoren bewältigt nicht nur auf der Leistungs- und Steuerungsebene Aufgaben, sondern auch bestimmte "Logistikfunktionen":- Staudrucklos aufstauen- Einzelabzug- Pulk-Abzug (z.B. 4 Paletten auf einmal)Auch die Möglichkeit, verschiedene Ladehilfsmittel (Europalette, Industriepalette, Gitterboxen) gemischt auf der Fördertechnik zu fahren und zu steuern, zeichnet die neue Förderergeneration aus.Einige der Vorteile:- Keine störenden Antriebskonturen- Geringe Bauhöhe von 200 mm erreichbar- Verschleißfreiheit der Antriebselemente- Mischbetrieb mit unterschiedlichen Ladehilfsmitteln und unterschiedlichen Lasten- Servicefreundlicher Rollenwechsel innerhalb weniger Minuten (80% Zeiteinsparung gegenüber Antriebswechsel bei konventionellen Förderern)- Keine Pneumatik notwendig- Berührungsloses Aufstauen für sensible Güter- Einsatz in staubfreien Bereichen möglich- Hervorragende Kombinierbarkeit mit Standardfördertechnik- Reversierbetrieb möglich- Hohe Energieeffizienz durch geringe Verlustleistung der Trommelmotoren



Bildinformation: BINDER Fördertechnik mit neuem Eckumsetzer auf der LogiMat 2017 in Stuttgart