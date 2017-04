(fair-NEWS)

Die weltweitberühmte Pop Art Künstlerin Tanja Playner ist neue Markenbotschafterin von QuantiSana TV."Ich freue mich auf unsere Exklusive Partnerschaft mit QuantiSana TV auf "Schweiz 5" und das Vertrauen ab sofort die offizielle Markenbotschafterin der QuantiSana TV zu sein" - sagt Pop Art Künstlerin Tanja Playner.Die technische Erreichbarkeit des Kanals liegt bei rund 142 Mio. Haushalte. 2,7 Mio. aus Österreich, 700"000 aus der Schweiz und 22,2 Mio. aus Deutschland. Zum Start der Markenbotschaftertätigkeit und der Partnerschaft mit der Business X Union AG gibt es eine einmalige Werbeaktion - 1 Werbesekunde für einen Franken! (EUR 0,95)Die Aktion ist bis zum 20 Juni 2017 gültigWer die einmalige Chance der Werbeaktion nutzen möchte, darf sich gerne melden:Abwicklung: Michael Eckhard - Business X Union AG me@bxu.chÜber die Pop Art Künstlerin Tanja Playner:Tanja Playner zählt zu einer der bekanntesten Pop Art Künstlern weltweit. Die Kritiker verglichen sie mit einem Mix von Andy Warhol, Roy Lichtenstein und Strichen von Picasso. The british VOGUE publizierte das Kunstwerk "Mona Lisa" von Tanja Playner unter Vogue"s Masterpiece... und GQ Magazine publizierte das Kunstwerk "Sweet Whisper" im November 2015 neben Daniel Craig & Monica Belucci und Photographen Ranking mit der Platzierung von Tanja Playner unter den Top 300 Kunstlern weltweit auf artnet. Im April 2016 wurde Tanja Playner unter die Top 5 Twitter Kaiser im Media Magazin auf Platz 2 unter den Twitter Kaiser in Österreich neben Songcontest Gewinnerin Conchita Wurst, ORF-Moderator Armin Wolf, Olympia Ski-Gewinnerin Anna Veit (Fenninger) publiziert.Die Pop Art Künstlerin hat auf ihrem Twitter Account bereits mehr als 450.000 Fans weltweit, und zählt damit zu den Pop Art Promi-Stars der Kunstwelt. Mit der Auffälligkeit ihrer Pop Art Motive erreichte sie Platz 14 im Juli 2016 der Top 300 Künstlern weltweit auf artnet und stand vor Damien Hirst, Salvador Dali, Gerhard Richter, Jeff Koons, Yayoi Kusama, Alex Katz, Mr. Brainwash, Takashi Murakami unter den Top 3 in Europa lebenden Künstlern. Auch auf dem roten Teppich bei internationalen Veranstaltungen trifft man Tanja Playner neben den solchen Stars wie Fußball Legende Oliver Kahn, Hollywood Schauspieler Ralf Moeller, deutsche Schauspielerin und Model Sophia Thomalla, Bert Wollersheim, Schauspieler Martin Semmelrogge, Schauspielerin und Film-Preisträgerin Antonella Salvucci.Unternehmer schätzen Tanja Playner als innovativen Kooperationspartner und arbeiten gerne mit der Künstlerin zusammen. Gemeinsam mit Transportfirma HISPANO erschuf sie das Kunstprojekt "Pop Art on the road". In Kooperation mit Claudio Frapolli von Pierre Thomas und Michael Eckhard von Business X Union AG hat Tanja Playner die Ehre bekommen die neue Markenbotschafterin der Schweizer Uhren Manufaktur Pierre Thomas aus Genf zu sein. Die Pop Art Künstlerin ist auch die Markenbotschafterin der Jürgen Höller Academy. Gemeinsam mit Profi-Trainings-Gym von Alexander Petkovics, Olympiateilnehmer Serge Michel und Mrs. World Germany Daniela Reimchen arbeitete Tanja Playner für gleich zwei ihrer Kunstprojekte "Boxing Energy and Pop Art" sowie "Power, Beauty and Pop Art".Die Künstlerin wird von Dir. Heinz Playner der PAKS Gallery weltweit auf Kunstmessen und Biennalen wie zB. International Modern Art Biennial Cannes 2017 parallel zu den Filmfestspielen in Cannes, oder der Fine Art Biennial Basel parallel zur Art Basel 2017 sowie Kunstmessen Art Shopping im Carrousel du Louvre in Paris parallel zur FIAC und der Art Montreux vertreten.



Bildinformation: Pop Art Künstlerin Tanja Playner ist neue Markenbotschafterin von QuantiSana TV