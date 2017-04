Kompakt und unterhaltsam: Die magnetischen Reisespiele von SmartGames für unterwegs

(fair-NEWS)

Frankfurt/Ratingen, 27.04.2017. Die spannenden Reisespiele von SmartGames unterhalten Kinder ab 5 Jahren auf langen Fahrten oder am Urlaubsort und finden Platz in jedem Rucksack. Sie bringen nicht nur jede Menge Knobelspaß für unterwegs sondern trainieren gleichzeitig das Gedächtnis und logisches Denken. In je 48 Aufgaben meistern schlaue Köpfe immer wieder neue Herausforderungen unterschiedlicher Schwierigkeitsstufen. Besonders praktisch: Sowohl das Spielbrett als auch die Puzzleteile sind magnetisch. So geht nichts verloren.„Mama, wann sind wir endlich da?“ Das kennen die meisten Eltern: Stau auf der Autofahrt, ein schier endloser Flug oder Verspätungen bei der Bahn. Der Nachwuchs hat nichts zu tun und quengelt. Schlau, wer in solchen Situationen die magnetischen SmartGames-Reisespiele griffbereit hat. Als pädagogisch wertvolle Alternative zu Tablet und Handy ziehen die Solitärspiele Kinder mit kniffligen Aufgaben in ihren Bann und fördern gleichzeitig kognitive Fähigkeiten. Dank je vier Schwierigkeitsstufen mit insgesamt 48 Aufgaben sind sowohl Anfänger als auch Puzzleprofis optimal gefordert.Tierisch gut gegen LangeweileBei Arche Noah müssen fünf verschiedene Tierarten im Boot Platz finden – doch wie? Da sind kleine Tüftler ab fünf Jahren gefragt. Sie legen die in der Aufgabe vorgegebenen Teile auf das Spielfeld und platzieren die übrigen Tiere so, dass Männchen und Weibchen einer Art nebeneinander liegen. Dabei lernen die Kleinsten Tiere, Farben und Formen kennen und trainieren spielerisch Planen und Problemlösen. Mit dem Spiel Unterwasserwelt tauchen junge Entdecker in die bunte Welt der Amphibien ein. Je nach Aufgabe dürfen immer nur eine bestimmte Anzahl an Tieren zu sehen sein, der Rest findet Unterschlupf unter den Seerosen. Das kompakte Legepuzzle mit dem Spielprinzip „Suchen und Finden“ schult die Konzentration und hilft gleichzeitig beim Zählen lernen! Ob alleine oder zu zweit – ab sofort heißt es dank Elefant, Frosch und Co. Langeweile adé!Smarte Unterhaltung für Strategie-FansUnd auch ältere Geschwister erleben mit den SmartGames mächtig viel Knobelspaß! Bei Große Krabbelei entdecken Strategie-Fans ab sieben Jahren allerlei kleine Waldbewohner, die sich auf dem Spielbrett tummeln und verstecken. Auch hier geht es ums Suchen, Finden und Verteilen der Puzzleteile auf die richtige Position. Tüftler ab acht Jahren helfen im Denk- und Logikspiel Magischer Wald Figuren wie Zauberpilzen oder verwunschenen Fröschen, ihren Weg durch den fantastischen Wald zu finden. Dabei werden die Wege so gelegt, dass bestimmte Geschöpfe sich begegnen – oder auch nicht. Das wird jeweils in der „smarten“ Aufgabenstellung angezeigt. So vergeht die lange Reise wie im Flug. Perfekt auch für den Strand oder am Pool. Dank der magnetischen Oberfläche bleiben die Elemente an ihrem Platz.VerfügbarkeitAlle SmartGames Reisespiele gibt es ab sofort im gut sortierten Fachhandel und online zu einer UVP von 11 € zu kaufen.



Bildinformation: SmartGames Magnetische Reisespiele