E-CAD-Portal wscaduniverse.com jetzt mit aktuellen Artikeldaten von Siemens

BERGKIRCHEN. Der Technologiekonzern Siemens unterstützt die E-CAD-Datenbibliothek wscaduniverse.com. Dazu haben Siemens und WSCAD eine Vereinbarung getroffen, der zur Folge im weltweit größten Portal für E-CAD-Stammdaten aktuelle Symbole und Artikeldaten von Siemens-Komponenten auf monatlicher Basis eingestellt werden. Zum Beispiel speicherprogrammierbare Steuerungen, Stromversorgungen oder Geräte der Niederspannungs-Schalttechnik. Bei Planungen können Konstrukteure und Ingenieure mit qualitativ hochwertigen Datensätzen arbeiten, eine zeitraubende Recherche bei Drittanbietern entfällt.„Mit der Vereinbarung haben Anwender nun die Gewissheit, dass sie sehr zeitnah und regelmäßig aktuelle und qualitativ hochwertige Daten von Siemens-Produkten erhalten“, erklärt Marcel Schulz, Business Development Digital Engineering bei Siemens. „Die vereinbarte monatliche Aktualisierung ist aus unserer Sicht gerade auch im Hinblick auf neue Siemens-Komponenten interessant und wichtig.“Mit aktuell über 150 Herstellern und mehr als 1,2 Millionen Artikeldaten im WSCAD- und EPLAN*-EDZ-Format ist wscaduniverse.com die umfassendste E-CAD-Datenbibliothek der Welt. Das Portal verzeichnet täglich durchschnittlich 2500 Suchanfragen und über 3000 Downloads. Die Nutzung ist für Anwender kostenlos. Auch für Hersteller sind mit der Einstellung ihrer Produkte keine Kosten verbunden.„Mit wscaduniverse.com erreichen wir in Deutschland über 70 Prozent des E-CAD-Marktes. Wer bei seiner täglichen Arbeit Artikeldaten nicht selbst erstellen muss, spart dafür pro Artikel im Schnitt zirka 30 Minuten wertvolle Arbeitszeit“, sagt Axel Zein, Geschäftsführer der WSCAD electronic GmbH. „Der kostenlose Zugang für Nutzer und die kostenlose Einstellung ihrer Produktdaten für Hersteller sind fester Bestandteil unserer Firmenphilosophie und Strategie, unseren Anwendern und Kunden signifikante Mehrwerte zu liefern.“Die Artikeldatenbibliothek wscaduniverse.com verfügt über schnelle Such- und Filterfunktionen. Mit einer textsensitiven Suche à la Google reagiert die Software in Echtzeit auf den eingegeben Suchbegriff und stellt relevante Ergebnisse in einem „Autocomplete-Menü“ zur Verfügung. Wer den Artikeldatensatz eines bestimmten Produktes nicht findet, kann per Mausklick eine Artikelanfrage an WSCAD starten. wscaduniverse.com ist in fünf Sprachen verfügbar.WSCAD ist vom 24. bis 28. April 2017 auf der Hannover Messe, Halle 6, Stand L44WSCAD electronic GmbHDieselstraße 485232 BergkirchenTel.: 08131 / 3627-0info@wscad.com



Bildinformation: wscaduniverse.com, die weltweit größte E-CAD-Datenbibliothek, mit aktuellen Artikeldaten