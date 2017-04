Markenanmeldung: Ist kostenlos wirklich billiger?

(fair-NEWS) Das Anmelden und Verwalten von Handelsmarken ist ein heikles Geschäft. Viele Unternehmen mussten bereits ihren Namen, die Markenbezeichnung oder ganze Marketingstrategien ändern, weil sie bei ihrer Markenrecherche nicht gewissenhaft genug vorgegangen sind. Daher müssen sich Unternehmen, die ein Handelszeichen anmelden wollen, im Vorfeld umfassend informieren, ob sie damit nicht die Rechte anderer verletzen. Der Worst Case ist eine Klage wegen Markenrechtsverletzung – nachdem bereits tausende Dollar für das Branding und den Aufbau von Logo und Website investiert wurden. Aber warum sollten Unternehmen die Unterstützung von Experten in Anspruch nehmen, anstatt auf kostenfreie Software wie freemium zu vertrauen? Rob Davey, ‎Director, Global Service & Customer Experience bei CompuMark, einer Marke von Clarivate Analytics, liefert fünf gute Gründe, warum es sich lohnt, die Recherche vor einer Markenanmeldung gemeinsam mit einem Experten durchzuführen.1. Zeit sparenVor der Anmeldung einer Handelsmarke manuell das Netz nach potentiellen Rechtsverletzungen zu durchforsten, gleicht der berühmten Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Besonders, wenn Hersteller oder Besitzer ihr geistiges Eigentum weltweit schützen wollen, kann dieses Vorgehen sehr zeitintensiv werden. Schließlich müssen sie verschiedenste Datenbanken und Registraturen weltweit berücksichtigen. Automatisierte Tools nehmen Unternehmen die Herkulesaufgabe ab und gehen dabei effizient und gründlich vor.2. Mit ruhigem Gewissen…Auch wenn das Internet eine großartige Ressource darstellt: Auf die Richtigkeit der dort frei verfügbaren Daten ist kein Verlass. Die Algorithmen von speziell dafür entwickelten Markenrecherchetools dagegen suchen gezielt nach Konflikten mit anderen Einträgen – und berücksichtigen dabei auch Umschreibungen von Handelszeichen, die nicht aus lateinischen Buchstaben bestehen.3. Relevanz einschätzenEin weiterer Schwachpunkt kostenfreier Software besteht darin, dass diese die Ergebnisse der Markensuche nicht priorisieren. Für den Anwender bedeutet dies, dass er eigenhändig die Ergebnisse sichten und bewerten muss. Kostenpflichtige Technologien haben eine eingebaute Funktionalität, die die Suchergebnisse sortiert und logisch anordnet. Markeneigner bekommen so einen besseren Überblick über die Sachlage. Desweiteren bieten die gängigen Online-Hilfen nur Übereinstimmungen mit eingetragenen Markenzeichen. Zivilrechtliche Marken? werden in ihrer Suche nicht berücksichtigt. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte aber auch diese Marken in seine Suche mit aufnehmen.4. Effizienter vorgehenMit der Gratis-Version eines Online-Tools büßen Unternehmen stark an Effizienz ein. Denn diese Software wurde nicht für Markenrecherchen optimiert. Die Recherche mit einer solchen Lösung kostet daher mehr Zeit, während sie weniger akkurate Ergebnisse erzielt. Die Technologie von Markenschutzexperten dagegen bietet über die Recherche hinaus Funktionalitäten wie automatisierte Reports und Übersetzungsoptionen an. Ein wahres Effizienz-Plus.5. Fachwissen per KlickEin nicht zu unterschätzender Vorteil professioneller Markenschutz-Lösungen besteht darin, dass sie von echten Markenschutz-Experten entwickelt und betreut werden. Fragen rund um die Markenrecherche, den Anmeldungsprozess und die Rechtslage können Anwender so in der Regel schnell und direkt mit den Experten des Anbieters klären. Bei einem derart heiklen und umfassenden Themenkomplex, könnte der Support von Fachleuten das Zünglein an der Waage sein, um rechtzeitig etwaige Markenkonflikte entdecken und ausräumen zu können.Proaktives Vorgehen bei Markenrecherche zahlt sich aus „Manuelle Suchanfragen oder kostenfreie Online-Tools sind kein Garant für ein gutes Ergebnis. Wer eine Marke anmelden möchte, sollte dies richtig tun – und dabei auf das Know-how und die Vernetzung eines dedizierten Dienstleisters vertrauen“, erklärt Davey. Deren Technologien sind speziell für den Markenrecherche-Prozess entwickelt und gehen daher wesentlich effizienter, effektiver und umfassender vor. Dahinter stehen Entwickler und Markenrechtsexperten, die ihr Wissen im Bereich Markenanmeldungen und Markenrecht in eine hoch-spezialisierte Technologie zusammen fließen lassen. Regelmäßige Updates von externen Quellen sowie aktuelle Informationen von Patent-und Markenrechtsorganisationen runden das Profil der Dienstleister ab.



Agentur: