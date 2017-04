Mit ABSOLUT Sport zum DFB-Pokalfinale nach Berlin

(fair-NEWS)

Darmstadt, den 27. April 2017: Nun stehen die Finalteilnehmer des diesjährigen DFB-Pokalendspiels fest: Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund werden am 27. Mai im Olympiastadion in Berlin das Highlight im deutschen Fußball bestreiten. Für die Eintracht ist es das erste große Finale seit 2006, für die Dortmunder dagegen bereits das vierte Endspiel in Folge. Spannung ist garantiert und neben den Anhängern der beiden Klubs freuen sich auch neutrale Fußballfans in Deutschland auf ein emotionsgeladenes Spiel zum Abschluss der Saison 2016/17.Getreu dem Unternehmensmotto „Sei Teil der Sportgeschichte“ können Fußballfans beim Darmstädter Reiseveranstalter ABSOLUT Sport auch dieses Jahr wieder Ihr Reisepaket nach Berlin buchen. Neben drei unterschiedlichen Hotelkategorien gibt es für alle Interessierten ebenso die Möglichkeit bei der Vermittlung der begehrten Eintrittskarten verschiedene Optionen zu wählen.Das Basispaket mit einer Übernachtung im 3 Sterne Hotel und einem Sitzplatz in der Kurve gibt es bereits ab 595 EUR pro Person.Buchbar sind die Reisepakete unter https://www.absolut-sport.com/dfb-pokal-finale/