iteratec gehört erneut zu den besten Arbeitgebern Bayerns

(fair-NEWS)

München, 28.04.2017. Im März 2017 wurde iteratec erneut als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands und der ITK-Branche ausgezeichnet. Nun ist das Unternehmen bereits zum dritten Mal als einer der besten Arbeitgeber Bayerns prämiert worden. Die Auszeichnungen des Great Place to Work® stehen für besondere Leistungen bei der Gestaltung einer vertrauensvollen und förderlichen Kultur der Zusammenarbeit im Unternehmen.„Bereits bei unserer Gründung vor fast 20 Jahren wollten wir ein besonderes Unternehmen aufbauen. Ein Unternehmen, bei dem die Kolleginnen und Kollegen nicht nur Angestellte, sondern Mitunternehmer sind. Heute haben alle iteratec-Mitarbeitenden Einfluss auf die Entwicklung des Unternehmens“, sagt Klaus Eberhardt, Geschäftsführer der iteratec GmbH. Ziel des inhabergeführten Unternehmens ist es, seine Kunden zu entlasten und den iteratec-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern interessante und herausfordernde Aufgaben anzuvertrauen. Daraus hat sich eine Unternehmenskultur entwickelt, die ganz auf die Menschen ausgerichtet ist. „Die Auszeichnungen belegen unsere hohe Arbeitsplatzkultur. Als stark wachsendes Unternehmen ist es wichtig, den Kontakt zu halten und die Wünsche und Sorgen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ernst zu nehmen. So können wir uns kontinuierlich verbessern und auch zukünftig einen attraktiven Arbeitsplatz bieten“, so Klaus Eberhardt.Bewertungsgrundlage der Auszeichnungen waren anonyme Befragungen der iteratec-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter zu Themen wie Führung, Vertrauen in der Zusammenarbeit, Teamgeist, Identifikation, berufliche Entwicklung, Work-Life-Balance, Gesundheitsförderung und Vergütung. Am aktuellen Great Place to Work® Landeswettbewerb „Bayerns Beste Arbeitgeber 2017“ nahmen insgesamt 180 Unternehmen aller Größen und Branchen teil. Sie stellten sich einer freiwilligen Prüfung der Qualität und Attraktivität ihrer Arbeitsplatzkultur und dem Urteil der eigenen Mitarbeitenden.Über iteratecWir sind der Software- und IT-Dienstleister mit der höchsten Kompetenzdichte. Kompetenz-dichte nennen wir das Verhältnis der gesamten Teamkompetenz zur Teamgröße. Normalerweise nimmt dieses Verhältnis mit zunehmender Unternehmensgröße ab - nicht so bei uns. Wir wählen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur sehr selektiv aus, sondern investieren auch überdurchschnittlich viel in ihre Weiterbildung. Unser Credo bei der Mitarbeiterauswahl: Potenziale sind wichtiger als Wissen.Genauso individuell wie unser Team sind unsere Dienstleistungen. Wir entwickeln modernste Softwaresysteme (wie z. B. Carsharing für BMW / DriveNow) und sind an hochspannen-den Technologieprojekten wie der MINI Augmented Vision Datenbrille oder dem neuen Otto-Shop beteiligt. Darüber hinaus beraten wir unsere renommierten Kunden in architektonischen, technologischen und methodischen Fragestellungen.Die Grundlage für unseren Erfolg und unser stetiges Wachstum ist unser exzellentes Team und die mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur. Um unser Weiterbildungsangebot, die Gesundheitsfürsorge und die Sozialleistungen zielgerichtet weiterentwickeln zu können, führen wir regelmäßig Mitarbeiterbefragungen durch. Außerdem sind wir als Great Place To Work ausgezeichnet.Unser Team begeistert sich für das anspruchsvolle Projektgeschäft, da die Aufgaben sehr abwechslungsreich sind, das Anspruchsniveau überdurchschnittlich hoch ist und jeder von jedem sehr viel lernen kann. Hinzu kommen große Freiheitsgrade, um das Unternehmen permanent weiterzuentwickeln. Z. B. arbeiten alle im Rahmen des Innovation Frei-Days selbständig an neuen Ideen und Technologien, die wir später wieder in unseren Projekten einsetzen können.iteratec wurde 1996 von Klaus Eberhardt und Mark Goerke gegründet. Sie führen das Unternehmen auch heute noch. Seit unserer Gründung sind wir kontinuierlich gewachsen und haben unser Erfahrungsspektrum permanent erweitert. Wir haben gemeinsam mit kobaltblau Management Consultants, unserem eng verbundenen Partnerunternehmen für IT-Managementberatung, über 250 Mitarbeiter und entlasten an sieben Standorten Kunden aus Mittelstand und Großunternehmen.Standorte: Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Wien, Zürich.Weitere Informationen: www.iteratec.de Über Great Place to Work®Great Place to Work® ist ein international tätiges Forschungs- und Beratungsnetzwerk, das Unternehmen in rund 50 Ländern weltweit bei der Gestaltung einer mitarbeiterorientierten Unternehmenskultur unterstützt. Im Mittelpunkt steht dabei der Aufbau von Vertrauen, Begeisterung und Teamgeist. Neben unternehmensspezifischen Analyse- und Beratungsangeboten zur Verbesserung der Arbeitsplatzqualität und Arbeitgeberattraktivität, ermittelt das Institut im Rahmen überregionaler, regionaler und branchenspezifischer Arbeitgeberwettbewerbe und in Zusammenarbeit mit namhaften Partnern regelmäßig sehr gute Arbeitgeber und stellt diese der Öffentlichkeit vor.Das deutsche Great Place to Work Institut wurde 2002 gegründet und beschäftigt am Standort Köln rund 80 Mitarbeiter. Weitere Informationen: www.greatplacetowork.de