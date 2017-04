Rainhard Fendrich 2018 mit Akustik Live Tour in Augsburg

(fair-NEWS)

Er ist der wohl erfolgreichste Musikexport Österreichs, seine Karriere „Made in Austria“ hat sich längst über Europa ausgeweitet. Rainhard Fendrich ist Kult, seit 37 Jahren begeistert er seine Fans mit tiefgründigen und unterhaltsamen Songs. Mit seinem aktuellen Album „SCHWARZODERWEISS“, das gleichzeitig sein neuntes Nummer-eins-Album ist, spielte Fendrich im Frühjahr 2017 eine restlos ausverkaufte Tournee. Im nächsten Frühling wird der Wiener dann mit kleiner Besetzung sowie akustischen Instrumenten in Deutschland und Österreich live zu sehen sein. Am 17. Februar 2018 gastiert er auch im Kongress am Park in Augsburg (Beginn: 20 Uhr). Tickets gibt es ab sofort an den bekannten Vorverkaufsstellen.Bei seinen Konzerten nimmt Rainhard Fendrich seine Fans mit auf eine musikalische Reise, die schon vor über 37 Jahren begann. Im Laufe seiner Karriere als Sänger und Liederschreiber absolvierte Fendrich unzählige Live-Auftritte, veröffentlichte 17 Studioalben mit beinahe 250 Songs und in Österreich nun auch mit „SCHWARZODERWEISS“ sein neuntes Nummer-eins-Album in Folge. Für seine Kompositionen erhielt er 25mal Gold, 28mal Platin sowie zahlreiche weitere Awards, wie z.B. den World Music Award.Mit „SCHWARZODERWEISS“ hat Rainhard Fendrich das vielleicht tiefgründigste und intensivste Album seiner Karriere aufgenommen, das mitunter auch das musikalische Konzept der 2018 anstehenden Tour beeinflusste. Mit „Für immer a Wiener“ zeigt Fendrich den Fans ein anderes musikalisches Gesicht. Und so wird er seine großen Hits und sicherlich ein paar Überraschungen ganz neu und akustisch – aber dennoch in gewohnter Fendrich-Manier – präsentieren.Durch die veränderten Instrumentierungen und Klangfarben führt Rainhard Fendrich den Songs eine neue inhaltliche Dimension zu – es wird viel zu erzählen, mitzuerleben und nachzufühlen geben. Die Austropop-Ikone live und intimer, das bedeutet eine ganz besondere Konzertsituation, bei der der Österreicher einmal mehr mit seiner Authentizität, Leidenschaft und stilübergreifenden Herangehensweise begeistern wird.Termin:Sa. 17.02.2018, 20 Uhr Augsburg/ Kongress am ParkVorverkauf:AZ Kartenservice RT.1 (Tel. 0821/7773410), ADAC ServiceCenter Augsburg(Tel. 0821/5028816), Reisewelt24 Augsburg (Tel. 0821/44401120), StadtZeitung Kartenservice (Tel. 0821/5071130) sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.Hotline: 0 18 05 / 76 11 11 (0,14 €/Min., mobil max. 0,42€/Min.)Online: www.cofo.de



Bildinformation: Rainhard Fendrich gastiert 2018 in Augsburg (Foto: Sandra Ludewig)