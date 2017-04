Unheimlich gut

(fair-NEWS)

Unheimlich und gut sind diese Bücher mit Gänsehaut-Garantie! Tauchen Sie ein ... Nur für starke Nerven!Verloren im Leben: ThrillerEin Thriller mit Gänsehautgarantie!Zwei Frauen, tief verwurzelt in ihnen die Vergangenheit. Teils vergessen, teils verdrängt. Briefe, die eine von ihnen zur Verbrecherin macht, während der anderen das Morden reichlich Freude bereitet. Doch etwas verbindet die beiden und so müssen sie tief in ihre Erinnerungen eintauchen, um das Rätsel um sie selbst zu lösen. Wir brauchen nicht nach dem Bösen um uns herum zu suchen! Es schlummert in jedem von uns. Die Frage ist nur: Lässt du es zu, dass es geweckt wird? Nehmen wir an, du stellst fest, dein Leben ist nicht das, was es zu sein scheint. Du dachtest du seist normal. Du dachtest, du seist gut. Doch dann öffnet sich der Käfig in deinem Kopf und du entdeckst, dass tief in dir nur etwas darauf wartet, hervorzubrechen. Etwas Böses, das mit all deinen Erinnerungen lange Begraben war. All das, was tief in der Dunkelheit deiner Seele lauert, ist plötzlich frei.Produktinformation• Taschenbuch: 220 Seiten• Verlag: Karina-Verlag (15. Januar 2015)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3903056022• ISBN-13: 978-3903056022• Größe und/oder Gewicht: 14,8 x 1,3 x 21 cmMystica VeneziaEine verschwundene Braut, ein Sensenmann als Gondoliere, eine blinde Malerin, ein seltsames Zeichen an einer Mauer und ein geheimnisvoller Orden, Guido hat sich seine Hochzeitsreise nach Venedig dann doch etwas anders vorgestellt. Verzweifelt macht er sich gemeinsam mit seiner Schwägerin Ana Karina in den Wirren des Karnevals, der durch die engen Gassen der Lagunenstadt tobt, auf die fast aussichtslose Suche nach Christina Maria und stößt dabei auf eine uralte Legende.Produktinformation• Taschenbuch: 264 Seiten• Verlag: Karina-Verlag (13. November 2015)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3903056707• ISBN-13: 978-3903056701• Vom Hersteller empfohlenes Alter: Ab 14 Jahren• Größe und/oder Gewicht: 14,9 x 1,7 x 20,8 cmVerflucht und Besessen: Paranormale BegegnungenUnerklärbare Phänomene und Begegnungen gibt es auf der ganzen Welt. Die Grenzwissenschaft befasst sich mit ihnen, ebenso Institute und Regierungen. Es existieren Dinge zwischen Himmel und Hölle, die die meisten Menschen nicht wahrnehmen. Das geräuschvolle und rasante Leben der heutigen Zeit lässt unsere Wahrnehmung abstumpfen. Ausgeprägter ist dieser Sinn bei Kindern. Haben sie nicht selten einen imaginären Freund, mit dem sie spielen und sich unterhalten.Geister, Dämonen, Engel und Seelen von Verstorbener sind unter uns. Ihr Dasein in unserer Welt hat verschiedene Gründe. Engel erfüllen eine Aufgabe. Sie beschützen uns, helfen durch schwere Zeiten. Seelen folgten nach dem Tode des Menschen nicht dem Licht. Sind noch nicht bereit zu gehen. Was sie zurückhält, hat vielerlei Gründe.Dämonen wollen dem Menschen schaden und ihn verletzen. Sie nehmen von ihm Besitz oder greifen ihn an. Der Horrorstreifen Der Exorzist, wurde zwar sehr reißerisch und effekthaschend gedreht, dennoch birgt er auch Wahrheit. Die römisch katholische Kirche bildet seit Jahrhunderten Männer zu Dämonologen aus, die einen Exorzismus vollziehen können und auch Wohnungen und Häuser säubern und segnen. Gäbe es das Böse in unserer Welt nicht, bräuchte die Kirche diese Spezialisten nicht.Immer wieder hört und liest man von bestimmten Gegenden und Schauplätzen, an denen Geister oder Lichterscheinungen beob- achtet wurden. Schemenhafte Gestalten, die mahnend auf einereinsamen Landstraße erscheinen und Autofahrer in Angst und Schrecken versetzen. Forscht man nach, stellt sich heraus, dass in der Nähe ein Mensch zu Tode kam, der der nebulösen Gestalt ähnelte.Lichter, die in Wäldern auftauchen, wie die Lichterscheinungen vom Brieselanger Wald. Das Phänomen ist inzwischen weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt und lockt immer mehr Besucher und Geisterjäger in dieses Gebiet.Es gibt viele solcher Erscheinungen, die nicht erklärbar sind und dennoch existieren. Es existieren wissenschaftlich untersuchte paranormale Ergebnisse, die einen die Haare zu Berge stehen lassen.Produktinformation• Taschenbuch: 124 Seiten• Verlag: Karina-Verlag; Auflage: 1 (13. Januar 2017)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3903161489• ISBN-13: 978-3903161481• Vom Hersteller empfohlenes Alter: Ab 14 Jahren• Größe und/oder Gewicht: 14,9 x 1,2 x 21,1 cmTödlicher BestsellerEine brotlose Autorin wird von ihrem eigenen Buch so gefesselt, dass sie es um jeden Preis zu einem Bestseller machen möchte. Dazu bedarf es einiger sehr ungewöhnlicher Recherchen, denn sie glaubt, dass sie nur wirklich Erlebtes schreiben kann.Begleitet wird sie dabei ungewollt von einem schizophrenen Verleger, einer egoistischen Psychologin und manch anderen eigenartigen Personen.Wie weit geht sie? Ist sie als Thrillerautorin auch bereit zu töten? Nur um das Buch in die Charts zu bringen. Oder schafft es einer ihren Weg aufzuhalten.Dies ist bereits der dritte gemeinsame Thriller der Co-Autorinnen Pfolz-Grüneweg und Spannung ist auf jeden Fall garantiert.Produktinformation• Taschenbuch: 320 Seiten• Verlag: Karina-Verlag; Auflage: 1 (1. April 2016)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3903056731• ISBN-13: 978-3903056732• Vom Hersteller empfohlenes Alter: Ab 16 Jahren• Größe und/oder Gewicht: 12,1 x 2,5 x 19 cmTrilogie der FlügelAlle 3 Bücher in einem Paket! Es ist eine einzigartige Trilogie im Genre des Thrillers. Geschrieben wird dieses Werk von 60 AutorInnen weltweit. Jeder ein Kapitel. Überarbeitet und begleitet von der Autorin Karin Pfolz und lektoriert von der Autorin Renate Zawel. Inhaltsangabe: Vergessene Flügel Eine 17-Jährige erwacht in einem fremden Haus, die Hände blutüberströmt. Sie findet drei Tote und versucht, trotz ihrem Zustand nach Drogen- und Alkohol, eine Erklärung für diese Situation zu finden. Eine Reise ins Ungewisse, die sie auch in ihre Kindheit führt, beginnt. Verborgene Flügel Sam, die Protagonistin, geht ihren Weg des Grauens weiter. Sie versucht ein »normales« Leben zu führen, die Vergangenheit holt sie jedoch ein. Eine Flucht vor der Welt und sich selbst führt sie nach Österreich und auf die britischen Inseln. Doch auch dort enden die Schrecken nicht. Sam ist schwanger und nun gilt die Angst nicht mehr nur ihr allein. Sie muss und will ihr Kind beschützen. Vollendete Flügel Dies ist der dritte und letzte Teil dieser einzigartigen Trilogie im Genre des Thrillers. Teil 1 der Serie war binnen zwei Tagen der Bestseller des Verlages. Teil 2 folgte ihm sogleich auf diese Liste. Aus Sicht der beinahe erwachsenen Tochter Emily erzählt Band 3 Sams Geschichte weiter. Ob Emily es schaffen wird, Licht in all die Dunkelheit rund um ihre Mutter Samantha zu bringen? Spannung ist garantiert.Produktinformation• Taschenbuch: 662 Seiten• Verlag: Karina Verlag Wien; Auflage: 1 (2015)• ISBN-10: 3903056987• ISBN-13: 978-3903056985Tod? Ich bin da!Eine Pharma-Firma hat ein neues Antidepressivum entwickelt - eigentlich ein ganz normaler Vorgang. Durchaus üblich ist es auch, dass in der Endphase der Entwicklung neuer Medikamente Freiwillige diese in wissenschaftlich begleiteten Versuchsreihen auf ihre Wirksamkeit hin testen. Björn Kirchner ist ein solcher Freiwilliger, der sich und seinen Lebenspartner Sven mit dem dafür ausgelobten Honorar mehr schlecht als recht durchs Leben schlägt. Doch plötzlich ist nichts mehr normal ...Die beiden müssen erleben, wie sich um sie und Björns Sohn Dominic herum eine grauenvolle Szenerie von Gewalt und Tod entfaltet, der als erste die alleinerziehende Exfrau Björns zum Opfer fällt und in der sich offenbart, warum ein skrupellos agierender Pharmakonzern sein neues Medikament nur in der Schwulenszene testen lässt ...Ein Roman im Spannungsfeld von aggressivem Verhalten und Suche nach Geborgenheit, in dem es Markus Kohler gelingt, diese menschlichen Regungen in logischer Konsequenz damit zu verbinden, dass kaltschnäuzige Wirtschaftsmacht und hemmungsloses Gewinnstreben Einzelner nicht selten bereit sind, rücksichtslos über Leichen zu gehen.Das Werk ist nicht für Leser unter 18 Jahren geeignet.Produktinformation• Taschenbuch: 140 Seiten• Verlag: Karina-Verlag; Auflage: 1 (30. September 2016)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 390316125X• ISBN-13: 978-3903161252• Größe und/oder Gewicht: 15,1 x 1,3 x 21,3 cmDie DunkelheitStell dir vor, du schlägst die Augen auf und erwachst in absoluter Dunkelheit. Vollkommende Schwärze. Du stellst fest, dass du dich nicht bewegen und nicht reden kannst.Du hast keinerlei Körpergefühl und weißt nicht, ob du liegst oder stehst, wo oben und wo unten ist. Das Einzige was du kannst ist hören. Du hörst geheimnisvolle Stimmen. Mal fern, mal nah ...Produktinformation• Taschenbuch: 108 Seiten• Verlag: Karina-Verlag; Auflage: 1 (23. Januar 2017)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3903161500• ISBN-13: 978-3903161504• Vom Hersteller empfohlenes Alter: Ab 18 Jahren• Größe und/oder Gewicht: 15,4 x 1,2 x 21,3 cmÜber den Verlag:Gegründet wurde der Karina-Verlag im August 2014 von der Autorin Karin Pfolz. In Anlehnung an den Verein „Respekt für Dich – AutorInnen gegen Gewalt“, dessen Vorstandsvorsitzende sie ist.Jedes publizierte Buch des Verlages, jede CD, jedes Kunstwerk, unterstützt die Gewaltopferhilfe in Österreich. Außerdem veranstaltet „Respekt für Dich“ und der Karina-Verlag laufend Workshops an Schulen, zu den Themen Gewaltvermeidung, Mobbing, Mentortraining bei Lernproblemen usw.Jährlich erscheinen einige Anthologien unter dem Titel „Jedes Wort ein Atemzug“, deren gesamtes Honorar an GewaltfreiLeben geht. Daran beteiligen sich inzwischen über 1.200 AutorInnen weltweit.Für den Karina-Verlag und alle unsere Künstlerinnen und Künstler gilt immer:„Jedes Buch ist eine Träne weniger“©byChristine Erdic



