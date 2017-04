Die Macht des Tarot

(fair-NEWS)

Man denkt unwillkürlich an längst vergangene Zeiten, an Jahrmarktsbuden und bunt gestrichene Wohnwagen. Sie haben etwas Mystisches an sich, die Tarotkarten … Doch nicht nur Zigeuner und Hexen benutzen sie!Seit Jahrhunderten ist das Kartenlegen die bekannteste Methode einen Blick in Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart zu werfen. Wie alt die Kunst des Kartenlegens wirklich ist, kann leider nicht mehr genau bestimmt werden. Die symbolträchtigen Bilder der Tarotkarten werden mit den alten Ägyptern in Zusammenhang gebracht. Sie sollen bei der Einweihung und Schulung der Adepten eine wichtige Rolle gespielt haben. Ebenfalls erwähnenswert, die hebräischen Buchstaben der großen Arkana vieler Tarot Decks. Die Bedeutung der hebräischen Buchstaben ist ein wichtiges Hilfsmittel zum Verständnis der Tarot Symbolik. Diese Buchstaben erweitern die Deutungsmöglichkeiten um das kabbalistische Element. Das Tarot ist und bleibt ein Geheimnis. Selbst Skeptiker sind verblüfft, über die Deutungen und die erstaunliche Treffsicherheit erfahrener Kartenleger. (Quelle: www.facella.de/html/feuilleton/tarotkarten---geschichte-des-kartenlegens.html Mystica VeneziaEine verschwundene Braut, ein Sensenmann als Gondoliere, eine blinde Malerin, ein seltsames Zeichen an einer Mauer und ein geheimnisvoller Orden, Guido hat sich seine Hochzeitsreise nach Venedig dann doch etwas anders vorgestellt. Verzweifelt macht er sich gemeinsam mit seiner Schwägerin Ana Karina in den Wirren des Karnevals, der durch die engen Gassen der Lagunenstadt tobt, auf die fast aussichtslose Suche nach Christina Maria und stößt dabei auf eine uralte Legende.Produktinformation• Taschenbuch: 264 Seiten• Verlag: Karina-Verlag (13. November 2015)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3903056707• ISBN-13: 978-3903056701• Vom Hersteller empfohlenes Alter: Ab 14 Jahren• Größe und/oder Gewicht: 14,9 x 1,7 x 20,8 cmLeseprobe:Estrella begann, die Karten nach einem bestimmten Muster auszulegen. Dann kam Cinderellas Part. Die Ratte saß bereits erwartungsvoll auf dem Tisch und beobachtete jede Handbewegung ihrer Meisterin mit aufmerksamen Blicken. Auf ein leichtes Nicken hin stupste sie eine der Tarotkarten an und drehte sie vorsichtig um.„Das Rad … aha … weiter Cinderella“, sie nickte der Ratte aufmunternd zu, die einen Augenblick suchend verharrte und dann eine andere Karte aufdeckte.Ana Karina erschrak. Der Tod starrte ihr entgegen. Es folgten vier weitere Karten: Die Kriegerin, die Unterwelt, die Wiedergeburt und vier der Stäbe auf dem Kopf liegend.„So … “, Estrella strich der Ratte liebevoll über das kleine Köpfchen. Cinderella schloss genießerisch die Augen und gab ein zufriedenes Knispelgeräusch von sich.„Die vier der Stäbe liegen falsch herum. Ich sehe große Schwierigkeiten und Hindernisse auf deinem Weg, die du jedoch überwinden wirst.“„Na, die Schwierigkeiten haben wir ja bereits“, bemerkte Guido trocken.Die Kartenlegerin ging gar nicht darauf ein, sondern sprach ruhig weiter:„Die Karte der Kriegerin unterstreicht das. Du hast die Kraft und die Entschlossenheit, als Siegerin aus dem Kampf hervorzugehen, solange du einen klaren Kopf bewahrst. Das Rad steht für die acht Jahreskreisfeste. Es zeigt dir, dass du zu einer ganz bestimmten Zeit handeln musst. Der Tod, vor dem du so zurückgeschreckt bist, kündigt eine mentale Veränderung an, einen Neuanfang im übertragenen Sinne … noch befindest du dich in einer Art der Trauer, des Übergangs, doch da ist bereits das Licht in der Ferne.“Sinnend sah die Hexe eine ganze Weile vor sich hin. Cinderella drehte eine elegante Pirouette auf der Tischplatte.„Eine Karte fehlt noch“, Ana Karina deutete auf die Unterwelt.Estrella schien aus weiter Ferne zurückzukehren, wie aus einer Trance.„Die Unterwelt … diese Karte zeigt dir, dass du an Samhain handeln musst. In der Nacht der Toten, der Nacht vor Allerheiligen. Es ist die Nacht, wo die Grenzen zwischen den Dimensionen durchlässig werden.“Das spannende Buch kann man im Buch- und Onlinehandel sowie direkt beim Karina-Verlag bestellen.©byChristine Erdic



Bildinformation: Die Macht des Tarot