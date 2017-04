Die MEININGER Hotels und Foncière des Régions haben einen Vertrag über ein MEININGER Hotel in Lyon unterzeichnet

(fair-NEWS) Die MEININGER Hotels und Foncière des Régions’ Tochterfirma Foncière des Murs, haben einen Vertrag über ein MEININGER Hotel in Lyon unterzeichnet. Dieses wird sich auf der Rue Zimmermann nahe des Stadtzentrums befinden. Das Hotel mit 169 Zimmern und 580 Betten wird voraussichtlich Mitte des Jahres 2019 eröffnen. Dies ist bereits das vierte gemeinsame Hotelprojekt von MEININGER und Foncière des Régions. Drei weitere Projekte in München, Paris und Mailand befinden sich derzeit bereits in der Entwicklung.



Das Hotel befindet sich nahe des Stadtzentrums, im 7. Arrondissement von Lyon, unweit der Rhone und des zweitgrößten Bahnhofs der Stadt „Gare de Lyon Perrache”. Das Gebäude ist sehr gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Die nächste Tram und Metro Station liegen nur wenige Gehminuten entfernt.



Der Neubau, mit einer Bruttogeschossfläche von 5,828 qm, wird über 169 gut ausgestattete, moderne Zimmer mit insgesamt 580 Betten auf 7 Etagen verfügen. Die Zimmertypen werden vom klassischen Doppelzimmer über private Mehrbettzimmer bis hin zum Bett im Schlafsaal reichen. Die öffentlichen Bereiche wie Rezeption, Lobby, Lounge, Frühstücksraum und Bar, sowie die für MEININGER typische Gästeküche und Gamezone, werden sich im Erdgeschoss des Gebäudes befinden. Das Hotel wird über 78 Tiefgaragenparkplätze verfügen. Entwickler des Hotels ist G. FONTANEL PROMOTION, das Design des Gebäudes stammt vom Architekturbüro AGREGA.



„Lumière”

Die Gestaltung eines jeden MEININGER Hotels orientiert sich an einem individuellen Thema. So entsteht ein Ort mit sympathischer Persönlichkeit, an dem sich die Gäste wohl fühlen und austauschen. In Lyon wurde das Thema „Lumière” von den Lumière Brüdern inspiriert, welche in Lyon lebten und als Pioniere des Films zu dessen Geburt beitrugen. Als weitere Inspiration diente die Fête des Lumières, welche seit 1852 einmal jährlich in Lyon stattfindet. Das Thema wird vom Architekturbüro Maidenberg Architecture realisiert, welche die innenarchitektonische Planung und Umsetzung des Projektes verantworten.



Hannes Spanring, CEO der MEININGER Hotels, sagt: „Wir freuen uns sehr über diese großartige Erweiterung unseres Portfolios und darüber dieses Projekt gemeinsam mit Foncière des Régions zu realisieren. Lyon ist ein beliebtes Reiseziel, die Stadt wurde 2016 im Rahmen der World Travel Awards zu “Europe’s Leading City Break Destination” gekürt. Des Weiteren ist Lyon Frankreichs zweit populärster Wirtschaftsstandort. Das heißt die Stadt ist bei Touristen und Businessreisenden gleichermaßen beliebt.“



Dominique Ozanne, CEO Hotels, Foncière des Régions, sagt: “Wir sind stolz darauf diese beispiellose Partnerschaft mit einem der innovativsten Marken der Branche geschaffen zu haben und darauf, dass Foncière des Régions’ Renommee und Expertise es MEININGER ermöglicht hat, ihr europaweites Wachstum zu beschleunigen.”



