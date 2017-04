Business-Catering-Portal LEMONCAT erhält mit förderbar mehr als 1 Million Euro an Fördermitteln

(fair-NEWS) Berlin, 27. April 2017 – Die Fördermittelberatung förderbar unterstützte das Berliner Start-up LEMONCAT bei der Akquise von über einer Million Euro Fördergeld aus dem Pro Fit-Programm der Investitionsbank Berlin (IBB). LEMONCAT, als einziges deutsches Online-Catering-Portal spezialisiert auf Unternehmen, will die Fördermittel dazu einsetzen, spezifische Profiling- und Empfehlungsalgorithmen zu erforschen sowie neu entwickelte Technologien am Markt einzuführen.



Business Catering ist ein Wachstumsmarkt: Mittlerweile werden bundesweit jedes Jahr 7 Milliarden Euro durch die Versorgung von Konferenzen, Workshops oder Meetings umgesetzt. Gegründet 2016, hat sich Lemoncat das Ziel gesetzt, eben diesen Markt zu erobern. Mittlerweile beschäftigt das Berliner Start-up über 30 Mitarbeiter und bietet eine Auswahl von 400 Caterern (darunter aVEATO, Bleibtreu Catering) in 80 Städten an. Bereits sechs Monate nach dem Launch hat das Unternehmen seine zweite Finanzierungsrunde abgeschlossen.



Der Plan, Fördergelder zu nutzen, war bei dem schnell wachsenden Berliner Start-up bereits in der Frühphasenfinanzierung entstanden und aufgrund positiver Erfahrungen in einem Vorgängerprojekt wurde auch diesmal die Beratungsleistung von förderbar angefragt. „Besonders positiv war für uns, wie zeiteffektiv förderbar die Zusammenarbeit gestaltet hat. Jedes Meeting war professionell und ergebnisorientiert organisiert. Das war sehr wichtig für uns, da uns das Tagesgeschäft nicht viel Raum für so aufwändige Zusatzprojekte wie einen Förderantrag lässt“, sagt Doreen Huber, Gründerin & CEO von LEMONCAT.



Auf diese Weise konnte das Unternehmen zur Entwicklung und Markteinführung seines Marktplatzes für Business Catering mit 990.000 Euro knapp die maximal mögliche Darlehenssumme aus dem Pro FIT-Programm einwerben. Sie wird für Erweiterungen an der Plattform, die Entwicklung der Forschungsergebnisse, die Markteinführung der neuen Technologien sowie die Ansprache und Werbung neuer Kunden und Partner eingesetzt.



Darüber hinaus erhielt LEMONCAT einen Forschungszuschuss in Höhe von rund 76.000 Euro. Dieser wird zur Erforschung von Profiling- und Empfehlungsalgorithmen bei der Menüzusammenstellung eingesetzt. So sollen die Erfahrung und das Know-how von Eventmanagern bei der Erstellung von Menüvorschlägen, insbesondere in Bezug auf regionale und kulturelle Besonderheiten, in eine intelligente und selbstlernende Softwarekomponente überführt werden.



Das Pro FIT-Programm der IBB fördert technologisch innovative Unternehmen unter anderem bei der marktnahen Entwicklung und der Markteinführung mit bis zu einer Million Euro als zinsverbilligtem Darlehen. Forschungsprojekte können mit Zuschüssen gefördert werden. Die Mittel des Pro FIT-Programms stammen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung sowie vom Land Berlin.