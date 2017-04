(fair-NEWS)

München, Palo Alto (Kalifornien), 28. April 2017 - Zum fünften Mal veranstaltet Cloudera in diesem Jahr seine weltweite Roadshow "Cloudera Sessions". 2017 findet die kostenlose, eintägige Veranstaltung an mehr Terminen und Orten statt als jemals zuvor und umfasst jetzt 20 Städte auf der ganzen Welt. In Deutschland gastiert Cloudera Sessions am 12.10. in München.Die Veranstaltung soll Organisationen dabei helfen, einen intelligenten Schritt in Richtung moderner Datenplattform zu machen. Das Programm stellt echte Beispiele von Organisationen vor, die Daten für unternehmenskritische Entscheidungen nutzen, und bietet eine Diskussionsplattform. Die Veranstaltung unterteilt sich in zwei verschiedene Sessions: Am Morgen stehen Anwendungsbeispiele im Vordergrund, der Nachmittag konzentriert sich stärker auf technische Themen."In diesem Jahr werden auf den Sessions führende Branchenexperten, Kunden und Partner beschreiben, wie sich datenorientierte Organisationen aufbauen lassen, die aus Daten nicht nur Erkenntnisse gewinnen, sondern sogar Handlungen ableiten", so Mick Hollison, Chief Marketing Officer bei Cloudera. "Das Programm wird insbesondere erkunden, inwieweit Kunden mit Machine Learning und moderner Analytik Erkenntnisse gewinnen, Produkte und Services verknüpfen (IoT) und ihr Geschäft schützen können."Auf jedem Event werden Cloudera-Partner und Anwender Informationen zu produktiven Einsätzen und Praxiserfahrungen teilen. Außerdem werden technische Experten von Cloudera Breakout-Sessions zu Cloud, Data Science sowie BI und Analytik halten. Teilnehmer werden auch die Möglichkeit haben, in "Ask the Expert"-Panels Fragen an die technischen Experten zu stellen.Weitere Informationen über die Cloudera Sessions 2017 und die Möglichkeit zur Registrierung finden Sie unter www.cloudera.com/sessions



Bildinformation: Cloudera Sessions machen am 12. Oktober Halt in München