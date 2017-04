Mahr EDV: Platz 5 im Arbeitgeber Ranking

(fair-NEWS)

Ende April 2017 veröffentlichte das Arbeitgeber Bewertungsportal <a href="https://news.kununu.com/beste-arbeitgeber-berlin/">Kununu</a> die Ergebnisse des jährlichen Arbeitgeber Ranking für Berlin. Erneut wird das IT Systemhaus <a href="https://www.mahr-edv.de/">Mahr EDV</a> unter den Top 10 der beliebtesten Arbeitgeber Berlins gelistet: auf Platz 5.Platz 5: mit 4,6 von 5 möglichen PunktenWährend man sich bei Mahr EDV in den Vorjahren über Platz 2 (2016) und Platz 3 (2015) freuen durfte, reichte es diesmal zwar "nur" für Platz 5, doch sieht Geschäftsführer Fabian Mahr darin "keinen Grund zur Enttäuschung." Ganz im Gegenteil: "Wichtiger als die konkrete Platzierung", so der Unternehmer weiter, "ist doch, von den eigenen Mitarbeitern kontinuierlich so gut bewertet zu werden. Das bestärkt uns darin, nicht nur das bisherige Niveau zu halten, sondern daran zu arbeiten, uns künftig noch weiter zu verbessern. Was die Punkte betrifft, so haben wir uns gegenüber den Vorjahren sogar gesteigert. Dass das dieses Jahr Platz 5 bedeutet, spricht für die steigende Qualität der Arbeitgeber in Berlin, denen wir an dieser Stelle gratulieren."KununuAuf Kununu bewerten Mitarbeiter, Bewerber und Lehrlinge Unternehmen unter anderem in den Kategorien Vorgesetztenverhalten, Karrierechancen und Kommunikation. Die Anonymität der Bewertungen, transparente Bewertungsstandards und die Sicherheit der Daten auf kununu sind seit 2015 auch vom TÜV Saarland zertifiziert. Mit rund 1,5 Millionen Bewertungen zu 300.000 Unternehmen ist kununu mittlerweile die größte Arbeitgeber-Bewertungsplattform in Europa.Mahr EDVMahr EDV sorgt seit 1999 mit umfassenden IT-Dienstleistungen dafür, dass kleine und mittelständische Unternehmen vorrangig in Berlin, Potsdam, Düsseldorf und Umgebung störungsfrei arbeiten und sich auf ihre Kerngeschäfte konzentrieren können. Die erfolgreiche Arbeit des Unternehmens wird in letzter Zeit auch verstärkt in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Zuletzt wurde Mahr EDV das zwei Mal in Folge für den Großen Preis des Mittelstandes - die nach welt.de - "deutschlandweit begehrteste Wirtschaftsauszeichnung" - <a href="https://www.mahr-edv.de/mahr-edv-fuer-grossen-preis-des-mittelstandes-nominiert">nominiert</a>.



Bildinformation: Mahr EDV: Platz 5 im Arbeitgeber Ranking